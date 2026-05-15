Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Αιφνιδίως ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση του ο βουλευτής Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάντ. Συνομιλητές του βουλευτή τονίζουν ότι δεν παραδίδει την έδρα αφού αυτή ανήκει στον λαό της Ροδόπης. Όσο για τις επόμενες κινήσεις του ανεξάρτητου – πλέον – βουλευτή στον πολιτικό χάρτη απέφυγαν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.

Πάντως, και η Νέα Αριστερά φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε από αυτή την απόφαση του βουλευτή καθώς τα στελέχη του κόμματος – σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος – άκουσαν την εξέλιξη αυτή μετά από την ανακοίνωση που έκανε από την έδρα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλλιάρδος.

Πλέον, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς είναι 11 εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν κι άλλες ανεξαρτητοποιήσεις.