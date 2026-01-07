Δεν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα από τα ήδη ανακοινωθέντα για τους αγρότες, ξεκαθάρισε μιλώντας στο MEGA ο Παύλος Μαρινάκης, για να συμπληρώσει ωστόσο ότι «είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών και εν προκειμένω όλων των αγροτών και όχι μόνο εκείνων που είναι στα μπλόκα».

«Όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχαν κάποια αιτήματα και βασικό παράπονο ήταν η καθυστέρηση των πληρωμών. Είχαμε δεσμευτεί ότι εντός του 2025, θα ολοκληρωθούν πλήρως οι πληρωμές και μάλιστα με ποσό μεγαλύτερο και από πέρυσι. Δόθηκαν κατά 13% περισσότερα χρήματα, ακόμα και από πέρυσι, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Το δεύτερο το οποίο είχαν πει, είναι μία σειρά από αιτήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων, σημείο – σημείο, φαίνεται ότι υλοποιούνται και μάλιστα διαχρονικά, δίκαια αιτήματα των αγροτών με πιο εμβληματικά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, που αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε και αποφάσισε στην αντλία, πλέον γίνεται πράξη, όπως και ένα από τα φθηνότερα, αν όχι το φθηνότερο, ρεύμα για τον πρωτογενή τομέα, που είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα», συμπλήρωσε.

«Εγώ δέχομαι ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και δέχομαι ότι κάθε τομέας επαγγελματικός θέλει το καλύτερο για τους εργαζόμενους. Όμως οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες και μάλιστα όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία δίνονται, είναι ακριβώς στο όριο και αυτών των οποίων μας επιτρέπει να δώσουμε σε ενισχύσεις η Ευρώπη – τα παραπάνω θα μας βάλουν σε καθεστώς επιτήρησης – και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάθε ένας που προτείνει από την αντιπολίτευση παραπάνω, έστω και ένα μέτρο, πρέπει να πει από πού θα βάλει φόρους».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης: «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει δυνατότητα, κάθε ευρώ παραπάνω θα σημαίνει, πέραν του γεγονότος ότι αυτό θα μας κάνει να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία μας αφήνει η Ευρώπη να δώσουμε, κάθε μέτρο παραπάνω θα πρέπει, να συνεπάγεται φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

«Η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη: «Λόγω και όσων συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πληγή διαχρονική, για την οποία όλοι έχουμε ευθύνη, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών, η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Από σήμερα, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις και στη συνέχεια των πληρωμών και με δεδομένο ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες διεκδικήσεις, κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας, για τις λειτουργίες του κράτους».

«Κοιτάξαμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς, να υλοποιούσαμε όσο παραπάνω μπορούσαμε, αλλά από ένα σημείο και μετά, άνθρωποι οι οποίοι δε δέχονται να έρθουν να δουν ούτε τον πρωθυπουργό ούτε τον αρμόδιο υπουργό, ελπίζω κάποιοι από αυτούς να έρθουν, παρά τα μέτρα και τις πληρωμές συνεχίζουν, τραβάνε το σκοινί και κάτι τέτοιο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Τους καλώ να αναλογιστούν ότι εκτός από εκείνους υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος – έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή – να κοπεί η χώρα στα δύο», επισημαίνει.

Στην περίπτωση ωστόσο που οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα:

«Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας».

«Η κυβέρνηση, δια των αρμόδιων Αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού, να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλλει τον νόμο», τονίζει.

«Στους πολλούς, που ζητάνε για τον κλάδο τους, παρεισφρέουν και κάποιοι που είτε τους κόπηκε το πάρτι είτε είναι μπαταχτσήδες, κάποιοι λίγοι είναι αυτοί, έχουν βγει και κάποια ονόματα στη φόρα και σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, εμείς θα μείνουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ερεθίσουμε ως προς το θέμα των αιτημάτων και τους υπόλοιπους… Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, να δουν ότι είμαστε κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα, δε σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο και το ζητάω πραγματικά», σημειώνει.

Για το «κόμμα Καρυστιανού»

Σχετικά με τις ανακοινώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις κινήσεις της στην πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού διαχώρισε τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό, τόνισε:

«Κάθε μάνα, κάθε πατέρας, που έχει χάσει τον δικό του άνθρωπο, έχει βιώσει έναν πόνο, που κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει. (…) Κάθε συγγενής είναι ιερός. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει ο προσωπικός ή ο συλλογικός πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για προσωπική πολιτική ανέλιξη».

«Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει μία κίνηση, αλλά από την στιγμή που αποφασίζεις, στο όνομα μιας τραγωδίας, να κάνεις μία τέτοια κίνηση, θα αξιολογηθείς για αυτό».

«Ο πόνος αυτός ή η πολιτική κίνηση αυτή, δεν είναι ούτε και άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα», συμπλήρωσε.

Για τον Νικόλα Φαραντούρη

Με το Νικόλα Φαραντούρη να βρίσκεται εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με το υπό σύσταση «κόμμα Καρυστιανού», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε:

«Ο κ. Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα του, αν και την πήρε με τις ψήφους ενός συγκεκριμένου κόμματος. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κ. Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευτεί με άλλους όρους, θα δεχθεί στον νέο φορέα της έναν άνθρωπο, ο οποίος παραμένει ευρωβουλευτής, κρατώντας την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του και αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι η λέξη ντροπή είναι επιεικής. Αηδία, ντροπή, είναι κάτι αποκρουστικό, δεν το πίστευα μέχρι να το δω».