Ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο, το σούπερ τάνκερ M/T Sophia, το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι κατέλαβε στην Καραϊβική η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Ανήκε σε «σκιώδη στόλο» λένε οι ΗΠΑ

Πιο συγκεκριμένα, η Νότια Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) ανακοίνωσε ότι το υπερδεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο φέρει σημαία Παναμά και τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, αναχαιτίστηκε πριν από την αυγή, χαρακτηρίζοντάς το «πλοίο σκιώδους στόλου χωρίς κρατική υπόσταση και υπό κυρώσεις».

«Η αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης», ανέφερε η Southern Command σε ανακοίνωσή της.

Second tanker seized, US Coast Guard intercepts M/T Sophia in the Caribbean Vessel was falsely flying Cameroonian flag while conducting illicit operations Now 🅱️eing escorted to US for final disposition under Operation Southern Spear Two shadow fleet tankers captured in a day pic.twitter.com/Gv0oC1fk2y — Boi Agent One (@boiagentone) January 7, 2026

Η κατάσχεση έγινε αρχικά γνωστή από το πρακτορείο Reuters.

Είχε φύγει από Βενεζουέλα και μετέφερε πετρέλαιο προς την Κίνα

Σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης και πηγές, το πλοίο είχε αποπλεύσει από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου, ως μέρος στόλου δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν βενεζουελάνικο πετρέλαιο προς την Κίνα, πλέοντας σε «σκοτεινή λειτουργία», δηλαδή με απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη εντοπισμού τους.