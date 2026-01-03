Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, ενώ ήχησαν και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Μια από τις εγκαταστάσεις που φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

🔴 #URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela. Reporteros locales afirma que un objetivo militar habría sido atacado.https://t.co/FS3SdvDrWB pic.twitter.com/HNBklNbWZR — arocha (@pueblopatriota) January 3, 2026

Οι απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφηνε τον προηγούμενο καιρό ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Καράκας για τα ναρκωτικά. Ο αμερικανός πρόδρος, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Από την πλευρά του ο Νικολάς Μαδούρο απέρριπτε τους ισχυρισμούς του σχετικά με υπόθαλψη του παγκόσμιου εμπορίου ναρκωτικών. Σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα μάλιστα κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι προσπαθεί να βρει έναν λόγο για να επιτεθεί στη Βενεζουέλα.

Bombardeo en Caracas venezolanos pilas, a luchar por la libertad de Venezuela. pic.twitter.com/fRCmjArzwH — yhonn lyon (@yhonlyon) January 3, 2026

ATENCIÓN 🚨 | VENEZUELA 🇻🇪

La madrugada de este sábado se reportaron explosiones en Caracas. En redes sociales circulan videos no verificados que muestran el momento de las deflagraciones. Autoridades aún no confirman las causas ni el balance.

⚠️ Información en desarrollo. pic.twitter.com/hQRfk5Cza5 — ElTrino.Co (@EltrinoCo) January 3, 2026

🚨🚨 The U.S. is attacking targets in Caracas Venezuela. 🛑 Reportedly, Dozens of US helicopters are dropping American paratroopers in the area UPDATE: 🚨WAR IN VENEZUELA! pic.twitter.com/IFe9m3DUII — Shiri_Sabra (@sabra_the) January 3, 2026

Βίντεο με στρατιωτικά ελικόπτερα

Βίντεο στα social media δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση είτε από την πλευρά των ΗΠΑ, είτε από την πλευρά της Βενεζουέλας.