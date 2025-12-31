Απειλές εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς, επαναλαμβάνοντας το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ μας», τόνισε ο τούρκος πρόεδρος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας την αυστηρή παρακολούθηση των προκλήσεων και απειλών κατά των συμφερόντων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος τίμησε τους ήρωες και τους βετεράνους που θυσιάστηκαν για την ασφάλεια και την ευημερία του κράτους και των 86 εκατομμυρίων πολιτών της χώρας.

Αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, ο Ερντογάν επισήμανε τις σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία και στον κόσμο, επισημαίνοντας ότι παρά τις δυσκολίες από πολέμους, κρίσεις και εντάσεις, η χώρα προχωρά με αυτοπεποίθηση.

«Τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος είναι εμφανή: ενισχύονται τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνεται η παραγωγή, οι επενδύσεις, η απασχόληση και οι εξαγωγές. Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό μέχρι την αμυντική βιομηχανία», σημείωσε.