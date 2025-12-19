Τρόπο να αντιμετωπίσεις τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό της Τουρκίας αναζητά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος σκέφτεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό.

Αυτό υποστήριξε ο δημοσιογράφος Μουσταφά Μπαλμπάι. Επικαλούμενος εσωτερική πηγή υποστήριξε πως ο Ερντογάν επιθυμεί να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές για να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται πιθανή η αποπομπή του Χακάν Φιντάν από το υπουργείο Εξωτερικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πρόσωπο που σύμφωνα με τον Μπαλμπάι θα τον διαδεχτεί. Αυτός θα είναι ο Ιμπραήμ Καλίν. Πρόκειται για τον επικεφαλή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT).

Συγκεκριμένα, ο Μπαλμπάι υποστήριξε: «Ο Ερντογάν, διορίζοντας τον Ιμπραήμ Καλίν ως υπουργό Εξωτερικών αντί του Χακάν Φιντάν, θεωρεί ότι ο Καλίν, ο οποίος είναι επί του παρόντος πρόεδρος της ΜΙΤ, θα αναλάβει και το υπουργείο Εξωτερικών, μειώνοντας έτσι την αρνητική ενέργεια που προκαλεί η απομάκρυνση του Φιντάν από τη θέση του.

Αυτό συζητιέται πολύ. Λέγεται ότι ο Ερντογάν, προσπαθεί να το ολοκληρώσει. Κανένας από τους υπουργούς δεν αισθάνεται άνετα».