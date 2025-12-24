Με σκληρή γλώσσα επιτέθηκε εκ νέου στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανεβάζοντας τους τόνους τόσο στο παλαιστινιακό όσο και στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Κύπρου.

Από το βήμα της διευρυμένης συνόδου των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΑΚΡ, ο Ερντογάν κατηγόρησε ευθέως την ισραηλινή ηγεσία ότι φέρει «το αίμα 70.000 Παλαιστινίων» και ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μεταβάλει τη στρατηγική της υπό καμία πίεση.

«Δεν σφετεριζόμαστε δικαιώματα, αλλά δεν τα παραχωρούμε»

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, δηλώνοντας ότι «είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο είτε οπουδήποτε αλλού, δεν παραβιάζουμε τα δικαιώματα κανενός, αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιάζονται τα δικά μας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Τουρκοκύπριους, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει «την καταπάτηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους», ανεξαρτήτως συμφωνιών, υπογραφών ή πολιτικών μηνυμάτων που εκπέμπονται από τρίτους.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα δεν δεσμεύεται από κινήσεις που θεωρεί εχθρικές προς τα συμφέροντά της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «τίποτα από αυτά δεν αλλάζει την πολιτική μας».

Επίθεση με φόντο τις δηλώσεις περί «Οθωμανικής παλινόρθωσης»

Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που πυροδότησαν αναφορές του Μπέντζαμιν Νετανιάχου περί απόπειρας της Τουρκίας να «παλινόρθωσει» την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Μέση Ανατολή. Η τουρκική προεδρία αντέδρασε άμεσα, με τον διευθυντή Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν να κάνει λόγο για «ειρωνεία» όταν, όπως είπε, Ισραηλινοί ηγέτες κατηγορούν άλλους για ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες, ενώ «έχουν διαπράξει μία από τις χειρότερες γενοκτονίες στην Ιστορία».

Ο Ντουράν χαρακτήρισε το Ισραήλ «αποσταθεροποιητική δύναμη» και απέδωσε στην κυβέρνηση Νετανιάχου «αίμα και δάκρυα» στην περιοχή, κατηγορώντας την για εδαφικές φιλοδοξίες στην Παλαιστίνη και τη Συρία. Αντιπαραβάλλοντας, παρουσίασε την Τουρκία υπό τον Ερντογάν ως «πηγή σταθερότητας και ειρήνης».

«Δεν παγιδευτήκαμε και δεν θα παγιδευτούμε»

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν υιοθέτησε έντονο ιστορικό και εθνικό τόνο, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται στη συγκεκριμένη γεωγραφία από το 1071, έχοντας πληρώσει βαρύ τίμημα για να επιβιώσει επί χίλια χρόνια. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα δεν θα υποκύψει σε προκλήσεις ούτε θα «παγιδευτεί» σε σενάρια που, κατά την εκτίμησή της, στοχεύουν στον περιορισμό της επιρροής της.

Στήριξη στη Γάζα και μήνυμα αδιαλλαξίας

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν περιορίζεται σε προσευχές για τη Γάζα, αλλά θα αυξήσει τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους και «δεν θα αφήσει μόνη της» την περιοχή. «Δεν θα υποκύψουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σκληραίνοντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του απέναντι στο Ισραήλ.

Συλλυπητήρια για την αεροπορική τραγωδία

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τη συντριβή αεροσκάφους κοντά στην Άγκυρα, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης της Λιβύης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, μαζί με τη συνοδεία του.

Η κλιμάκωση της ρητορικής από την Άγκυρα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό αυξανόμενων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με την Τουρκία να επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει τις πάγιες θέσεις της, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις σκληρές αντιπαραθέσεις.