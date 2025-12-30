5 το πρωί: Αδιέξοδο για Ουκρανία – Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Πυρά Τραμπ για Χαμάς και Ιράν
Η Ρωσία κατήγγειλε επίθεση της Ουκρανίας με στόχο το σπίτι του Πούτιν, με τον Τραμπ να δηλώνει θυμωμένος για αυτή την εξέλιξη - Την ίδια ώρα το Κίεβο κάνει λόγο για ρωσική προπαγάνδα
1
Η Μόσχα κατήγγειλε επίθεση με στόχο στο σπίτι του Πούτιν
- Τι συνέβη: Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones τα οποία είχαν ως στόχο να πλήξουν το σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι ρωσικές Αρχές δήλωσαν ότι κατέρριψαν το σύνολο των drones και ότι κανένα δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του.
- Διάψευση: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να διαψεύσει το γεγονός και έκανε λόγο για ρωσική προπαγάνδα. Μάλιστα, δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.
- Η αντίδραση Τραμπ: Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Το έμαθα σήμερα από τον Πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος για αυτό» σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δέχτηκε σχετική ερώτηση. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθουμε».
2
Ανυποχώρητοι οι αγρότες
- Ξανά με τα τρακτέρ στη Λάρισα: Απόβαση στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ τους έκαναν για ακόμη μια φορά το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας. Προχώρησαν στη διανομή φυλλαδίων, απευθύνοντας κάλεσμα στήριξης προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, και δήλωσαν ανυποχώρητοι ως προς τα αιτήματά τους.
- Πότε ανοίγει η εθνική στη Νίκαια; Από τις 9 το πρωί της Τρίτης θα ανοίξει η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας για την απρόσκοπτη διέλευση των ταξιδιωτών από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Για την αντίστροφη διαδρομή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, θα ακολουθηθεί το πλάνο της Τροχαίας. Οι οδηγοί θα κινηθούν από τον κόμβο Πλατυκάμπου προς την παλιά εθνική Λάρισας-Βόλου και από τον κόμβο του Κιλελέρ στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης.
- Το μήνυμα Μητσοτάκη: «Λυπάμαι που οι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στις μετακινήσεις τους τις ημέρες των εορτών» τόνισε σε συνέντευξη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ερώτηση για το αγροτικό ζήτημα, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Υπάρχουν κάποιοι που θέλoυν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι που τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο».
3
Συνάντηση με μηνύματα σε Χαμάς και Ιράν
- Επίθεση σε Χαμάς: Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου προκειμένου να συζητήσουν την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Χαμάς ότι εάν δεν αφοπλιστεί, τότε θα πληρώσει ακριβά το τίμημα της επιλογής της.
- Καμπανάκι για Ιράν: Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε προειδοποιητικά πυρά και προς την Τεχεράνη. Ο Τραμπ τόνισε ότι ελπίζει το Ιράν να μην προσπαθεί να ενισχύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα γιατί δεν θέλει να «σπαταλήσει πολύ καύσιμο» που θα χρειαζόταν για να στείλει αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή.
- Η βράβευση: Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη βοήθειά του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στον Αμερικανό πρόεδρο θα απονεμηθεί το «Βραβείο του Ισραήλ». Πρόκειται για την υψηλότερη πολιτική διάκριση του ισραηλινού κράτους.
4
Πρωτοχρονιά με σκανδιναβικό ψύχος
- Ραγδαία επιδείνωση: Κύμα πολικού ψύχους αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Αναμένεται πτώση του υδραργύρου έως και 10 βαθμούς, ενώ ακόμα και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου.
- Χιόνια και στην Αττική; Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έλευση «σκανδιναβικού ψύχους», ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει πως δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα υπερβόρεια του νομού Αττικής, αλλά και στην Πάρνηθα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Υπάρχει πιθανότητα οι νιφάδες να φτάσουν έως και τα βόρεια προάστια, ωστόσο τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη ένταση.
- Ο καιρός σήμερα: Νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά αναμένονται σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, αρχικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο και αργότερα σε ανατολική Πελοπόννησο, Στερεά, Εύβοια και νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14–19°C.
5
Η επόμενη ημέρα στον ελληνικό τουρισμό
- Τάσεις και επιδόσεις: Περισσότερα αλλά συντομότερα ταξίδια, αύξηση αφίξεων και εισπράξεων, αλλά στασιμότητα/μείωση διανυκτερεύσεων και μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής καθώς και ισχυρή ενίσχυση της Αττικής και σταδιακή βελτίωση της εποχικότητας εκτός αιχμής, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού από το 2019 μέχρι σήμερα.
- Αλλαγή μίγματος και περιφερειακές διαφοροποιήσεις: Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ, παρατηρείται βελτίωση του brand της Ελλάδας σε μεγάλες αγορές (Γερμανία, ΗΒ, ΗΠΑ κ.ά.) που στηρίζουν τα έσοδα, εκρηκτική άνοδος της κρουαζιέρας, αλλά άνιση εικόνα ανά Περιφέρεια με κάποιες να υστερούν σε αφίξεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις.
- Κρίσιμες προκλήσεις: Η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη ανθεκτικών υποδομών, η υψηλή και ανορθολογική φορολόγηση που πλήττει την ανταγωνιστικότητα, ο ελλιπής χωροταξικός σχεδιασμός, η ανάγκη για εκπαίδευση, ψηφιακό μετασχηματισμό, βιωσιμότητα και στρατηγική ανάπτυξη ανά προορισμό, είναι οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο τομέας.
