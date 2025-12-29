Τρακτέρ για ακόμα μία φορά βρέθηκαν στο κέντρο της Λάρισας το βράδυ της Δευτέρας. Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έφτασαν μέχρι την κεντρική πλατεία της πόλης με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για τον αγώνα τους, καθώς και για τα αιτήματά τους.

Όπως τόνισαν, ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά συνολικά την κοινωνία, καθώς η στήριξη της παραγωγής και της υπαίθρου συνδέεται άμεσα με την οικονομία και τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Η μηχανοκίνητη πορεία το απόγευμα της Δευτέρας κατέληξε κορνάροντας στην Κεντρική πλατεία. Παράλληλα, προχώρησαν στη διανομή φυλλαδίων, καθώς απηύθυναν κάλεσμα στήριξης προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

<br />

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής τόσο στο μπλόκο της Νίκαιας, όσο και σε άλλα μπλόκα της χώρας, θα κάνουν το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και θα αλλάξουν χρόνο στο δρόμο, όλοι μαζί με τις οικογένειές τους.

Οι ίδιοι δηλώνουν στο «Βήμα» ανυποχώρητοι ως προς τα αιτήματά τους και αυτά που διεκδικούν. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ενός διαλόγου με την κυβέρνηση, αν και εφόσον λάβουν κάτι το «χειροπιαστό», μία «κίνηση καλής θέλησης».

Πώς θα γίνει η κυκλοφορία των οχημάτων

Πρόκειται για την τελευταία τους κινητοποίηση πριν την Πρωτοχρονιά, καθώς από τις 9 το πρωί της Τρίτης θα ανοίξει η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας για την απρόσκοπτη διέλευση των ταξιδιωτών από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για την αντίστροφη διαδρομή, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, θα ακολουθηθεί το πλάνο της Τροχαίας. Οι οδηγοί θα κινηθούν από παρακαμπτήριες οδούς και συγκεκριμένα από τον κόμβο Πλατυκάμπου θα μπαίνουν στην παλιά εθνική Λάρισας-Βόλου και από τον κόμβο του Κιλελέρ θα μπαίνουν στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης.