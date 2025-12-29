Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Λαβρόφ για επίθεση της Ουκρανίας στο σπίτι του Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κρεμλίνο αναφέρει ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την επίθεση με drone κατά τη σημερινή τηλεφωνική τους συνομιλία και ότι αυτό οδήγησε σε αλλαγή της στάσης τους σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι εξακολουθεί να επιθυμεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η επίθεση τους ανάγκασε να αναθεωρήσουν τη στάση τους, σύμφωνα με τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «θετικές» τις συνομιλίες. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, σε ανάρτησή της έγραψε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε μια θετική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία».

Νωρίτερα είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επιμένει η Μόσχα

Την ίδια ώρα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ χρησιμοποιώντας 91 drones.

«Όλα τα drones καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης», δήλωσε ο Λαβρόφ. Μετά το περιστατικό, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει τα πυρά, έχοντας ήδη καθορίσει τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της αντεπίθεσης.

Παρά την επίθεση, η Ρωσία σχεδιάζει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, αλλά θα αλλάξει τη διαπραγματευτική της θέση. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγραμματισμένα αντίμετρα.

Επίθεση του Ζελένσκι στη Ρωσία

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε ως ψευδή την κατηγορία ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προετοίμαζε το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές και χαρακτήρισε την ρωσική αξίωση ως τρόπο υπονόμευσης της προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τη χθεσινή συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

Ο Ουκρανός ηγέτης προειδοποίησε τον λαό του να είναι σε εγρήγορση για νέες επιθέσεις, λέγοντας ότι αυτό ήταν «άλλο ένα ψέμα» από τη Ρωσία για να δικαιολογήσει νέες επιθέσεις στο Κίεβο.

«Απλά προετοιμάζουν το έδαφος για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, πιθανώς στην πρωτεύουσα και πιθανώς σε κυβερνητικά κτίρια», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

«Όλοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση τώρα, απολύτως όλοι. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση στην πρωτεύουσα, ειδικά αφού αυτός ο άνθρωπος [ο Πούτιν]… είπε ότι θα επιλέξουν αντίστοιχους στόχους».