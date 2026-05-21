Μεγάλη ανησυχία για τον Εμπολα από τους ειδικούς. Η επιδημία έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό απειλώντας με αύξηση των θανάτων ενώ την ίδια ώρα η ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) δεν είναι καθόλου καθησυχαστική.

Ειδικότερα, ο ΠΟΥ αναφέρει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες μέχρι να είναι έτοιμο ένα εμβόλιο κατά του Μπουντιμπούγκιο, του στελέχους ιού Έμπολα που προκαλεί τους θανάτους.

Ο σύμβουλος του ΠΟΥ, Δρ Βάσι Μούρθι δήλωσε την Τετάρτη ότι δύο είναι τα πιθανά «υποψήφια εμβόλια» κατά του στελέχους Μπουντιμπούγκιο που αναπτύσσονται, αλλά κανένα από τα δύο δεν έχει υποβληθεί ακόμη σε κλινικές δοκιμές.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 139 πιθανοί θάνατοι, αλλά οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την ανίχνευση του ιού.

ΠΟΥ: Εκτακτη ανάγκη αλλά όχι πανδημία

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος της επιδημίας είναι υψηλός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλός σε παγκόσμιο επίπεδο» και κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο, αλλά διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πανδημία.

Ο Εμπολα και το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο

Ο ιός Έμπολα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 στην περιοχή που σήμερα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από νυχτερίδες.

Είναι γνωστά τέσσερα είδη του ιού Έμπολα που προκαλούν νόσο στον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων και το είδος Ζαΐρ, το οποίο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές και το γνωρίζει καλύτερα.

Η χώρα αντιμετωπίζει την 17η επιδημία του ιού Έμπολα, αλλά το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο — το οποίο δεν είχε εμφανιστεί για πάνω από μια δεκαετία— φέρνει τις δικές του δυσκολίες.

Ο ιός Μπουντιμπούγκιο έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες – στην Ουγκάντα το 2007 και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 2012 – κατά τις οποίες σκότωσε περίπου το ένα τρίτο των μολυσμένων ατόμων.

Αν και είναι λιγότερο θανατηφόρο από άλλα στελέχη του ιού Έμπολα, η σπανιότητα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα μέσα για την καταπολέμησή του.