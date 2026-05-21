Στις πρώτες τοποθετήσεις τους μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τραπεζικές διοικήσεις έθεταν τους δύο μήνες ως όριο για τη διάρκεια της σύρραξης προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές μακροοικονομικές διαταραχές στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Το χρονικό αυτό περιθώριο έχει ήδη ξεπεραστεί και αυτή τη στιγμή στο ευνοϊκό σενάριο η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στην Ελλάδα θα φτάσει τη μισή μονάδα και ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 4%. Ταυτόχρονα, οι αγορές προεξοφλούν την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, με δύο κατά τα φαινόμενα αυξήσεις των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ φέτος.