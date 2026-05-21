Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την ιδρυτική εκδήλωση του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, με το βλέμμα στραμμένο στην προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν τόσο ο τίτλος του νέου κόμματος όσο και η ιδρυτική του διακήρυξη.

Τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες εθελοντές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκδήλωσης, η οποία – σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού – φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια διαφορετική πολιτική αφετηρία. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το εγχείρημα να αποτυπώνει συμβολικά αλλά και ουσιαστικά την κεντρική φιλοσοφία του νέου φορέα: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».

Το διαδίκτυο στο κέντρο της επικοινωνίας του κόμματος Τσίπρα

Στο επιτελείο του Αλ. Τσίπρα που προετοιμάζει την παρουσίαση δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στο πολιτικό περιεχόμενο της βραδιάς αλλά και στη συμμετοχική της διάσταση. Για τον λόγο αυτό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα τεθεί σε λειτουργία ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υπογράφουν δημόσια την ιδρυτική διακήρυξη και να δηλώνουν τη στήριξή τους στο νέο εγχείρημα.

Η πλατφόρμα, η οποία αναπτύσσεται τις τελευταίες εβδομάδες από ομάδα ειδικών σε συνεργασία με στελέχη του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να αποτελέσει το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών στη νέα πολιτική δομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία θα είναι ανοιχτή και άμεσα προσβάσιμη σε όλους λίγα μόλις λεπτά μετά το τέλος της παρουσίασης στο Θησείο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής και η νέα ιστοσελίδα του κόμματος, στην οποία θα ενσωματωθεί η διαδραστική πλατφόρμα συμμετοχής. Στόχος των δημιουργών της είναι να διαμορφωθεί μια σύγχρονη ψηφιακή κοινότητα, μέσα από την οποία τα μέλη και οι υποστηρικτές θα μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να συμμετέχουν σε θεματικές συζητήσεις και πρωτοβουλίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι θα παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης διαδικτυακών συνεδριάσεων, συντονισμού εθελοντικών ομάδων αλλά και ανάπτυξης δικτύων δράσης σε όλη την Ελλάδα. Η έμφαση στην ψηφιακή συμμετοχή θεωρείται κεντρικό στοιχείο της νέας πολιτικής προσπάθειας, καθώς το επιτελείο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μοντέλο λειτουργίας περισσότερο ανοιχτό και διαδραστικό από τα παραδοσιακά κομματικά σχήματα.

Ο συμβολικός χαρακτήρας της πρεμιέρας στο Θησείο

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην αισθητική και καλλιτεχνική πλευρά της εκδήλωσης στο Θησείο. Την παραγωγή και τη σκηνοθετική επιμέλεια έχουν αναλάβει εθελοντικά επαγγελματίες από τον χώρο του θεάτρου και των πολιτιστικών παραγωγών, ενώ ομάδα σκηνογράφων εργάζεται ήδη για τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοργανωτές επιθυμούν η βραδιά να αποκτήσει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας πολιτικό μήνυμα και πολιτιστικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωριστή θέση θα έχει και το μουσικό μέρος της εκδήλωσης, καθώς ειδικά για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία έχει συντεθεί πρωτότυπο μουσικό έργο από ιδιαίτερα γνωστό Έλληνα συνθέτη, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού κάνουν λόγο για μια εκδήλωση με έντονα στοιχεία συμμετοχής και εξωστρέφειας, η οποία θα επιχειρήσει να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη Τρίτη, όταν θα αποκαλυφθούν τόσο η πολιτική ταυτότητα όσο και το οργανωτικό μοντέλο του νέου φορέα, σε μια συγκυρία που ήδη προκαλεί συζητήσεις και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.