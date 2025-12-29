Κύμα πολικού ψύχους ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις τελευταίες ημέρες του χρόνου η Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν απότομη πτώση και σημαντικές διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ακόμα και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται στην αλλαγή του χρόνου να πέσουν και χιόνια.

Ειδικότερα, σε νέα ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για «σκανδιναβικό ψύχος», ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής, με πιθανή χιονόστρωση στην Πάρνηθα ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα, στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, καθώς η πολική αέρια μάζα θα καλύψει μεγάλο μέρος της χώρας, με το κύμα κακοκαιρίας να κορυφώνεται την Τετάρτη και ανήμερα την αλλαγή του χρόνου.

Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025» – Πτώση έως 10°C

Ειδικότερα, στο σκανδιναβικό ψύχος που θα έρθει στη χώρα μας αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του στο facebook, ο μετεωρολόγος τόνισε πως ψυχρές αέριες μάζες θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν τη χώρα μας το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη (παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς) με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και μέχρι 10 βαθμούς.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025…»

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα «βοηθήσουν» για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.

Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει «ήλιος με δόντια»!

Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και «μαλακώνει» ο καιρός.

Μαρουσάκης: «Χιόνια και στην Αττική» – Πού θα το στρώσει

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος αναμένει ότι το κρύο θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Πρωτοχρονιά. Για την Αττική, όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα υπερβόρεια του νομού, ενώ στην Πάρνηθα αναμένεται χιόνι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Όπως διευκρίνισε, υπάρχει πιθανότητα οι νιφάδες να φτάσουν έως και τα βόρεια προάστια, ωστόσο δεν αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα, καθώς τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη ένταση.

Πιο αναλυτικά, από σήμερα μια πολική αέρια μάζα αρχίζει να κατεβαίνει προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας. Η ψυχρή εισβολή θα ενταθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα και θα κορυφωθεί ανήμερα την Πρωτοχρονιά, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ τα χιονιά θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Την Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και νότια, με την Αττική να μπαίνει στο επίκεντρο των φαινομένων, κυρίως στα βόρεια του νομού. Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, αναμένονται νιφάδες χωρίς χιονοστρώσεις, ενώ στην Πάρνηθα εκτιμάται ότι το χιόνι θα στρώσει.