Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εις βάρος τους, κάλεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ) που ζητούν να ελεγχθεί για ηθική αυτουργία σε απιστία κατ’ εξακολούθηση.

«Τους καλώ, έστω και αυτή την τελευταία στιγμή, να αναγνωρίσουν ότι η θητεία μου ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες «που αδυνατούν να αντέξουν στοιχειώδη νομικό και ουσιαστικό έλεγχο».

«Νομικό λάθος η προανακριτική»

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, «η απόρριψη της πρότασης προανακριτικής δεν είναι μόνον πολιτική επιλογή, αλλά και νομική αναγκαιότητα». «Είμαι σίγουρος ότι σήμερα η Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα το πράξει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «θεσμικό και νομικό λάθος» την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Όπως είπε, οι προτάσεις κατηγορίας εις βάρος του έγιναν στο πλαίσιο μιας «ιδιότυπης αντιπολιτευτικής πλειοδοσίας». Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του, σύσταση Προανακριτικής «προϋποθέτει ένδειξη ενοχής». «Δεν συστήνονται Προανακριτικές Επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόποινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει», υποστήριξε, ενώ συμπλήρωσε, επιπλέον, πως «δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια οικονομικής βλάβης».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι 37 κτηνοτρόφοι

«Όλες ανεξαιρέτως οι διαλαμβανόμενες – στις προτάσεις παραπομπής – περιπτώσεις αφορούν σε πραγματικούς αγρότες/κτηνοτρόφους, με πραγματικούς αγρούς και ζώα. Αφορούν σε ειλικρινείς προσπάθειες επίλυσης τυπικών και γραφειοκρατικών κωλυμάτων ή/και προδήλων σφαλμάτων, πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας», τόνισε ο κ. Λιβανός, υπογραμμίζοντας πως από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία οιουδήποτε κοινοτικού ή κρατικού φορέα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «από την δικογραφία που συνοδεύει την αναφορά των Ελλήνων Εισαγγελέων, αποδεικνύεται επίσης, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι: δεν προκύπτει καμία δική μου συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών μου».

Αναφορικά με την υπόθεση των 37 κτηνοτρόφων από τις Σέρρες (για την οποία στις επισυνδέσεις μεταξύ τρίτων εμφανιζόταν να ενδιαφέρεται ο Κώστας Αχ. Καραμανλής), ο κ. Λιβανός είπε ότι «στο πλαίσιο μιας απολύτως σύννομης διαδικασίας, δηλαδή αυτής του «διοικητικού βοηθήματος της ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον Υπουργού για την ακύρωση διοικητικής πράξης» (άρθρο 24 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρο 10 Συντ) έκανα δεκτή την ιεραρχική προσφυγή των 37 κτηνοτρόφων, που νομίμως ελάμβαναν την κοινοτική ενίσχυση, ήδη από το 2018 και το 2019 και επίσης νομίμως συνεχίζουν να τη λαμβάνουν μέχρι σήμερα».

«Αλλού είναι το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Μάλιστα εξέφρασε την άποψη ότι «η σημερινή διαδικασία, συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων σε βάρος πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων».

«Αλλού είναι το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είχα την ευκαιρία να σας αναλύσω στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Εκεί, σας απέδειξα πώς επιχείρησα να πατάξω τη συστηματική “επιδοματοφαγία”. Σας εξήγησα πώς ανακτήθηκαν επί υπουργίας μου πάνω από 70 εκ. ευρώ από κακώς καταβληθείσες επιδοτήσεις σε επιτήδειους καταχραστές», ανέφερε επικαλούμενος τις απειλές που δέχθηκε τότε ο ίδιος και η οικογένειά του.

«Συγκρούστηκα με μαφίες και κηδειόχαρτα»

«Είδα το πρόσωπό μου σε αφίσες επικήρυξης και σε κηδειόχαρτα. Αντιμετώπισα επιθέσεις από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Γιατί τα υπέστην όλα αυτά; Ακριβώς γιατί συγκρούστηκα με τις συμμορίες, τις μαφίες και τις πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις, που εσείς σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, με εγκαλείτε ότι είμαι μέρος τους. Σας φαίνεται λογικό αυτό;», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας πως όσοι υπέγραψαν το κατηγορητήριο εναντίον του «μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη».

«Δεν με κλονίζει η αδικία. Με θλίβει, όμως πολύ, η σκευωρία, η αλλοίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζονα στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα που θα έπρεπε η Βουλή να μπορεί να διακρίνει και να απορρίπτει», σημείωσε ο πρώην υπουργός.

Δύο κάλπες στην Ολομέλεια

Η σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής προβλέπει ψηφοφορία με δυο κάλπες για τους ελεγχόμενους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών.