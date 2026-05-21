Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απέλασης των κρατούμενων ακτιβιστών του στολίσκου προς τη Γάζα, μετά την αποφυλάκισή τους από τη φυλακή Κτσιότ.

Η οργάνωση νομικής υπεράσπισης Adalah δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών και τις κρατικές αρχές πως όλα τα κρατούμενα μέλη του Global Sumud Flotilla και του Freedom Flotilla Coalition μεταφέρονται στο πλαίσιο της διαδικασίας απέλασης.

Σύμφωνα με την Adalah, οι περισσότεροι από τους ακτιβιστές μεταφέρονται στο αεροδρόμιο Ραμόν, από όπου θα επιβιβαστούν σε πτήσεις για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η νομική ομάδα της οργάνωσης παρακολουθεί τη διαδικασία, με στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι ακτιβιστές θα απελαθούν με ασφάλεια και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Τι είχε προηγηθεί

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ακόμα και σήμερα συνεχιζόταν η διεθνής κατακραυγή για το βίντεο που κυκλοφόρησε από τη μεταχείριση που επιφύλασσε η ισραηλινή αστυνομία εναντίον των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla υπό την επίβλεψη και τις προκλήσεις του πολιτικού της προϊσταμένου, ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Στο βίντεο εμφανίζονται οι ακτιβιστές που είχαν ξεκινήσει για να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γονατιστοί στο έδαφος σε σειρές, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και το πρόσωπο στο πάτωμα.

Οι ακτιβιστές επέβαιναν σε στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα την Τρίτη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ισραηλινό λιμάνι. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την κράτηση τους, εμφανίζεται μια ακτιβίστρια να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», προτού οι αστυνομικοί την πιάσουν από την κεφάλι και τη ρίξουν στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται ο Μπεν Γκβιρ, να λέει «Καλως ήρθατε στο Ισραήλ! Εμείς κάνουμε εδώ κουμάντο».