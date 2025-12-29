Η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ χρησιμοποιώντας 91 drones, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Όλα τα drones καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε ο Λαβρόφ. Μετά το περιστατικό, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει τα πυρά, έχοντας ήδη καθορίσει τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της αντεπίθεσης.

Παρά την επίθεση, η Ρωσία σχεδιάζει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, αλλά θα αλλάξει τη διαπραγματευτική της θέση. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγραμματισμένα αντίμετρα.

Αρνείται τα πάντα ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τη Δευτέρα τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «άλλη μια σειρά ψεμάτων».

Δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι με τέτοιες δηλώσεις η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Πούτιν: «Οι στρατιώτες προχωρούν με σιγουριά»

Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα συνεχίζει το σχέδιό της να καταλάβει τις ουκρανικές περιοχές που ανακοίνωσε την προσάρτησή τους το 2022. Μάλιστα, επεσήμανε ότι σημειώνει «σταθερή πρόοδο» σε αυτή την προσπάθεια.

«Ο στόχος της απελευθέρωσης των περιοχών Ντονμπάς, Ζαπορίζια και Χερσώνα, πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με το σχέδιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Οι στρατιώτες προχωρούν με σιγουριά», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης ζήτησε επίσης από τον στρατό του τη Δευτέρα να συνεχίσει την στρατιωτική εκστρατεία για την πλήρη κατάληψη της περιοχής Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία (η Μόσχα ελέγχει περίπου το 75% της ευρύτερης περιοχής).

Το 2022, η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές – το Ντoνέτσκ, τη Χερσώνα, το Λουγκάνσκ και τη Ζαπορίζια – γεγονός που σηματοδότησε τη μεγαλύτερη βίαιη κατάληψη εδαφών στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία ανταποκρίθηκε στις παράνομες προσάρτησης ζητώντας από το ΝΑΤΟ να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξής της στην αμυντική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.