Συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε το βράδυ της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντησή τους είχε στο επίκεντρό της την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε και για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και στις συνομιλίες που είχε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είπε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι η κατηγορία αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης. «Το έμαθα σήμερα από τον Πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος για αυτό».

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Άλλο πράγμα είναι να είσαι επιθετικός, επειδή είναι επιθετικοί. Άλλο πράγμα είναι να επιτεθείς στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι τέτοιο», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθουμε».

Περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Πούτιν νωρίτερα τη Δευτέρα ως «πολύ καλή συζήτηση». «Έχουμε μερικά πολύ δύσκολα ζητήματα», είπε ο Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.