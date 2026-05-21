Στον εμβληματικό κινηματογράφο «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει η Μαρία Καρυστιανού το κόμμα της, σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει ανοικτό κάλεσμα στην παρουσίαση, με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σαφείς αιχμές για όσους αναμφίβολα θεωρεί ότι θα επιχειρήσουν να υπονομεύσουν την προσπάθειά της.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος», τόνισε χθες με ανάρτησή της η πρώην πρόεδρος των «Τεμπών» και συνέχισε: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, στις 18:30 στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακήρυξη του νέου κόμματος που σύμφωνα με πληροφορίες θα αποκαλύψει το ιδεολογικοπολιτικό του στίγμα που μέχρι στιγμής παραμένει ζητούμενο.

Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Καρυστιανού απευθύνεται σε ένα ακροατήριο από όλο το πολιτικό φάσμα και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από τις πρόσφατες δηλώσεις της.

Η ενωτική Μαρία Καρυστιάνου

Η κυρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με συνεργάτες της, έχει σκοπό να απευθυνθεί σε πολίτες που αυτοπροδιορίζονται πολιτικά τόσο στο χώρο της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς. Με τη δική της ομιλία θα επιχειρήσει να ξεφύγει από τις ιδεολογικές γωνίες, με την «παραδοχή» ότι αυτές «αντί να ενώνουν, διχάζουν τους Έλληνες πολίτες».

Πολλές εκπλήξεις

Οσον αφορά τη σημερινή παρουσίαση του κόμματός της αναμένεται με πολλές «εκπλήξεις» για τη σημερινή «πρεμιέρα». Η ίδια θα είναι η βασική ομιλήτρια της σημερινής βραδιάς.

Μέσω βίντεο θα απευθύνουν χαιρετισμό άνθρωποι από τον απόδημο Ελληνισμό.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει επιλέξει ως κεντρικό σύμβολο της πολιτικής της πρωτοβουλίας ένα λευκό Περιστέρι που συμβολίζει την καθαρότητα, την ειρήνη, την ελπίδα.