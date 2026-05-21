Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί σήμερα το μεσημέρι στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης που θα γίνει στις 12:00 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει 20 νέα πρόσωπα που θα μετέχουν σε αυτή. Πρόκειται για ακαδημαϊκούς, ανθρώπους της αγοράς και στελέχη που είχαν πάει πιο κοντά στα κόμματα της αριστεράς το προηγούμενο διάστημα ή απείχαν για άλλους λόγους.

Όπως διαβεβαίωσε στο βήμα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη «σε αυτή τη λίστα Σκανδαλίδη δεν υπάρχουν βουλευτές» και εξήγησε πως η διαδικασία προσχώρησης βουλευτών είναι διαφορετική και δεν περνάει από την επιτροπή διεύρυνσης. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να δοθούν στη δημοσιότητα και ονόματα βουλευτών που θα προσχωρήσουν στο ΠαΣοΚ.

Παράλληλα, ο Κώστας Σκανδαλίδης θα ανακοινώσει και την οργανωτική δομή της επιτροπής η οποία θα έχει παράλληλη δραστηριότητα με το ΠαΣοΚ. Θα δημιουργηθούν δομές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα συνεργάζονται μετά περιφερειακά συμβούλια του ΠαΣοΚ, που αναδείχθηκαν στο τελευταίο συνέδριο.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να καταγραφούν προοδευτικές δυνάμεις σε αυτοδιοίκηση, συνδικαλιστικά σωματεία και επιμελητήρια και να οργανωθούν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Σηκώνουν μανίκια

Εκτός όμως από την Επιτροπή Διεύρυνσης που φαίνεται πως συνεχίζει απτόητη το έργο της σε πανελλαδική κλίμακα, στο ΠαΣοΚ ετοιμάζονται και για τις κοινοβουλευτικές μάχες που έρχονται. Οι δύο προτάσεις που έκανε η Χαριλάου Τρικούπη, μία για προανακριτική επιτροπή που αφορά του πρώην γαλάζιους υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, αλλά και μία ακόμη για την εξεταστική που αφορά τις υποκλοπές προμηνύουν σφοδρές συγκρούσεις.

Όσον αφορά την πρόταση του ΠαΣοΚ για εξεταστική επιτροπή, που έγινε με αφορμή τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε στην απάντηση που έδωσε στη δημοσιογράφο του Βήματος Δήμητρα Κρουστάλλη πως «είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο Πρωθυπουργός, το 2022 πήγαμε με 120 ψήφους και το 2026 να πάμε με 151, για λόγους που, – αν γίνει -, είναι προφανείς. Από τη μία, είναι ο ανιψιός και, από την άλλη, είναι ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, ο οποίος τον έχει εκβιάσει λέγοντάς τον “Νίξον” και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλοι, που είναι προσβλητικά, όχι για τον ίδιο, αλλά για τη χώρα μας».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στην ίδια συνέντευξη υπογράμμισε επίσης τη διάσταση της πολιτικής ηθικής, επισημαίνοντας πως αυτή «κρίνεται σε έναν πολιτικό στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Τώρα που ζορίζεται το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Προσωπικά, δεν εκπλήσσομαι. Τα έχω περάσει και με τις υποκλοπές. Περνάω την πόρτα του Αρείου Πάγου και ξαφνικά ακούω: “πράκτορας της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας”. Τα άκουσα όλα για να δικαιολογήσουν το παρακράτος που έστησαν».

Ενώ συνέδεσε τις επιθέσεις που δέχεται με τις πρωτοβουλίες του ΠαΣοΚ για την προανακριτική επιτροπή που προέκυψαν μετά την νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τώρα, λέω ότι υπάρχουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέω ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να πάρω πρωτοβουλίες προανακριτικών διότι αυτό επιτάσσει το κοινοβουλευτικό μας καθήκον, – δεν τα κατεβάζουμε από το μυαλό μας, οι δικογραφίες τα λένε -, και ξαφνικά δέχομαι μια επίθεση με το επιχείρημα: επειδή μας επιτίθεσαι, θα σου επιτεθούμε. Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Μιλώ και επιτίθεμαι βάσει τεκμηριωμένων δικογραφιών της ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και αυτοί μου επιτίθενται για έναν λογαριασμό που έχω στο πόθεν έσχες μου δώδεκα χρόνια, άρα δεν είναι κρυμμένος, και ο ίδιος το πρωί που ανακοινώθηκαν τα πόθεν έσχες έστειλα επιστολή ότι λείπει ο λογαριασμός αυτός και πρέπει να τον βάλετε. Άρα, δε με έλεγξε κάποιος για να πει ότι λείπει».