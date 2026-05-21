Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μέσα στον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προ εβδομάδων από τον πρωθυπουργό. Τα χρήματα θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό.

Πρόκειται για εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, και θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

Για 1 παιδί: 150 ευρώ

Για 2 παιδιά: 300 ευρώ

Για 3 παιδιά: 450 ευρώ

Για 4 παιδιά: 600 ευρώ

Για 5 παιδιά: 750 ευρώ

Για 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Για άγαμους γονείς προβλέπονται τα εξής όρια εισοδήματος:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Αντίστοιχα, για έγγαμους γονείς:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.

Η δεύτερη δόση

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 8/5 ήταν εφικτή η υποβολή των αιτήσεων, μέσω των ιστοσελίδων www.idika.gr ή www.opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της δεύτερης δόσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου.

Πηγή ΟΤ