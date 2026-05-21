Ο πρόεδρος της Τσεχίας και απόστρατος στρατηγός του ΝΑΤΟ, Πετρ Πάβελ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη στην Ευρώπη «δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη».

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, η Ευρώπη καλείται να εγκαταλείψει κάθε αίσθηση εφησυχασμού και να επενδύσει ενεργά στην άμυνά της. «Πρέπει ξανά να την προστατεύσουμε ενεργά, να την υπερασπιστούμε και να τη διατηρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το βασικό συμπέρασμα της περιόδου δεν είναι πως η Ευρώπη είναι μόνη της, αλλά ότι πρέπει να αποκτήσει την ισχύ ώστε να μπορεί να σταθεί στα δικά της πόδια όταν αυτό απαιτείται.

Ο Τσέχος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς που δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις, επισημαίνοντας πως «η Ιστορία απλώς δε θα περιμένει την Ευρώπη να είναι έτοιμη» και καλώντας σε άμεση κινητοποίηση.

Σύνοδος στην Πράγα για την ασφάλεια

Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης του GLOBSEC στην Πράγα, όπου συνεδριάζει η ευρωπαϊκή κοινότητα ασφαλείας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνονται από παραδοσιακές δεσμεύσεις τους στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Η τριήμερη σύνοδος διεξάγεται καθώς η απόφαση της Ουάσιγκτον να αποσύρει χιλιάδες στρατιώτες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κι ενώ τα κράτη-μέλη της συμμαχίας επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή γραμμή ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.