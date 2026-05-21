Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης 21/5 μια ευρείας κλίμακας, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Αγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολυάριθμες προσαγωγές ατόμων στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, καθώς και για κατασχέσεις οχημάτων.

Το «βαθύ λαρύγγι» του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι διάλογοι

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία που οδήγησαν στην επιχείρηση-σκούπα προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από τηλεφωνικές καταγραφές και αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Οι καταγραφές αυτές έγιναν στο πλαίσιο μιας παράλληλης, μεγάλης έρευνας για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το «ξεσκόνισμα» των συνομιλιών για τις επιδοτήσεις, οι διωκτικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος ναρκωτικών.

Στο στόχαστρο κύκλωμα κοκαΐνης

Οι έρευνες των αρχών είναι στοχευμένες και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται άμεσα με τη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης στην Κρήτη, καθώς και με την κατοχή παράνομου οπλισμού.

Απόβαση 200 αστυνομικών και έφοδοι σε ποιμνιοστάσια

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι γιγαντιαία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 αστυνομικών από τη Δίωξη Ναρκωτικών, την ΟΠΚΕ και τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ηρακλείου, Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Λασιθίου.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει αιφνιδιαστικές έφοδοι σε:

Περισσότερα από 20 σπίτια

Αρκετά ποιμνιοστάσια σε ορεινές και αγροτικές περιοχές.

Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται και νεαρά άτομα, ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν μεταφερθεί αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον τελικό απολογισμό.