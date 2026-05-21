Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Συνταγματική Αναθεώρηση που έγινε την Τετάρτη στην Αγία Βαρβάρα, ακούστηκαν σοβαρές προτάσεις με προοδευτικό πρόσημο. Νομικοί, καθηγητές, αυτοδιοικητική ξεδίπλωσαν τις σκέψεις για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και όλες τις θεσμικές αλλαγές που προτείνονται και κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση.

Ακούστηκαν όμως και «καρφιά» που το κεντροαριστερό ακροατήριο της εκδήλωσης τα κράτησε, και τα συζήτησε στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν. Όπως συζήτησε και το γεγονός πως οι ομιλητές συμφώνησαν πως πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χωράς.

Ο ισόβιος δήμαρχος της περιοχής Λάμπρος Μίχος κάλεσε στο «κέντρο λόγου και τέχνης Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ», τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη και δύο καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου τον Ξενοφών Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, προκείμενου να μιλήσουν για την κορυφαία θεσμική διαδικασία. Στις πρώτες σειρές των καθισμάτων ήταν δικηγόροι, εκπρόσωποι του δικαστικού σώματος, αλλά και πολιτικοί. Σωκράτης Φάμελλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Νάντια Γιαννακοπούλου και δήμαρχοι όμορων δήμων ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που εύκολα μπορούσε να διακρίνει κάποιος.

Η συζήτηση είχε αρκετό ενδιαφέρον από την αρχή, καθώς ο κ. Μίχος θυμήθηκε πως στα εγκαίνια της περιοχής είχε παρευρεθεί η γνωστή βυζαντινολόγος, για να τιμηθεί για το έργο της και να πάρει το στολίδι της περιοχής το όνομα της. Τότε, εκείνη είχε τονίσει πως τα τέσσερα «Δ» που πρέπει να διαφεντεύουν τη ζωή μας είναι «το Δίκαιο, τα Δικαιώματα, ο Διάλογος και η Δημοκρατία». Σε αυτά όπως επεσήμανε ο δήμαρχος της περιοχής η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ είχε προσθέσει ακόμη ένα πέμπτο «Δ» και είναι η «Δικαιοσύνη», καθώς όπως δήλωσε «το Δίκαιο γράφεται, αλλά για να βρεις το Δίκιο σου είναι άλλη υπόθεση». Με αυτή τη στιχομυθία μπήκε το πλαίσιο της συζήτησης από την αρχή και άπαντες συνδέθηκαν με τον χώρο και την ιστορία του.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που ανέπτυξε τέσσερα θέματα. Μίλησε για την κρίση εκπροσώπησης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, στάθηκε στην ψηφιακή εποχή, τοποθετήθηκε πάνω στην ανάγκη που υπάρχει για οικονομική κυριαρχία της χώρας, αλλά και για μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ζήτησε την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης με συνταγματικές αλλαγές, καθώς και τη Συνταγματική πρόβλεψη για δημόσιο βραχίονα σε όλους του κρίσιμους τομείς, «αν θες χαράξεις πολιτική στις τράπεζες στα δημόσια δίκτυα στην ενέργεια και στα δημοσιά νερά πρέπει να έχεις ένα δημόσιο βραχίονα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το καρφί στην Άννα Διαμαντοπούλου

Ενώ στο τέλος της τοποθέτησης ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στο έργο που γίνεται στο Ελληνικό τονίζοντας πως «θα γίνει ένας χώρος μόνο για εκατομμυριούχους και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα τους ενοχλούμε καθόλου, γιατί δεν θα έχουμε και καθόλου πρόσβαση». Συμπλήρωσε την φράση αυτή μάλιστα επισημαίνοντας πως «αυτά αποφασίζονται και κάποιες φωτογραφίζονται εκεί» με τους παρευρισκόμενους εύκολα να κάνουν συνειρμούς και ερμηνεύουν αυτή την φράση ως «καρφί» προς την Άννα Διαμαντοπούλου, που πριν από έξι ημέρες επισκέφθηκε το εργοστάσιο στο Ελληνικό και ανήρτησε φωτογραφίες.

Η παρέμβαση Καστανίδη

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ Χάρης Καστανίδης δήλωσε πως «το άρθρο 90 που αφορά την ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να αλλάξει» δείχνοντας μάλιστα και την κατεύθυνσης της αλλαγής αυτής. Αρχικά η ολομέλεια κάθε δικαστηρίου να προτείνει έναν μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, να υπάρχει επίσης δέσμευση ότι η διάσκεψη των προέδρων να επιλέγει με ισχυρή πλειοψηφία «όχι 3/5 να είναι υποχρεωτική η συναίνεση στα 4/5 και μετά οι υπόλοιποι τρεις στο τέλος να δίδονται προς επιλογή, όχι στην κυβέρνηση αλλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας» ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε πως αυτό σημαίνει πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να αποκατασταθεί το κύρος του».

Ο κ. Καστανίδης σημείωσε επίσης πως πρέπει να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο που προβλέπει τον τρόπο εκλογής του ΠτΔ καθώς «είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει την ψυχή του έθνους» και επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή της στη διαδικασία του 2019 με την οποία εκλέχτηκε ως πρώτος πολίτης της χώρας ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Έκανε μια αναδρομή από περιπτώσεις που επικεφαλής σε διάφορες Αρχές εκλέχτηκαν πρόσωπα με ισχυρές πλειοψηφίες και επεσήμανε πως το πρόβλημα σε τέτοιες διαδικασίες «άρχισε να χαλάει όταν μεσολαβούν μικρής εμπνεύσεως και ιδιοτέλειας πολιτικοί σχεδιασμοί, από συγκεκριμένη πλευρά στην οποία μάλιστα δεν μπορεί να απαντήσει η άλλη πολιτική πλευρά» με αρκετούς να ανατρέχουν στην περίπτωση εκλογής Πρόεδρου του 2015, που η χώρα οδηγήθηκε σε εθνικές εκλογές, καθώς η τότε αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι του κόμματος, δεν στήριξε την επιλογή της κυβέρνησης και έτσι δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών.

Το καρφί στον Ανδρουλάκη

Ο Χάρης Καστανίδης δήλωσε πως δεν είναι αισιόδοξος για την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Ακούω διάφορές προτάσεις οι οποίες μου προκαλούν ελαφρό μειδίαμα για την σοβαρότητα αυτών που θα επιχειρήσουν την αναθεώρηση» σημείωσε αρχικά . Ενώ στη συνέχεια τόνισε πως ελπίζει πως «όλοι θα αναχθούν στο ύψος των περιστάσεων, δεν λέω στο ύψους του αναστήματος τους, στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί το ανάστημα μάλλον δεν είναι πολύ μεγάλο, στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνουν ότι μπορούν για μία ουσιαστική Συνταγματική Αναθεώρηση».

Η φράση αυτή περί αναστήματος θεωρήθηκε ως καρφί προς Νίκο Ανδρουλάκη που είναι ένα από τα πρόσωπα που πως ως πρόεδρος του ΠαΣοΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κάνει προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση και μετέχει στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.

Οι Συνταγματολόγοι

Από την πλευρά του ο Ξενοφών Κοντιάδης δήλωσε πως ο τρόπος και ο χρόνος με τον οποίο ήρθε η πρόταση αναθεώρησης από τον Πρωθυπουργό, «δείχνει ότι δεν υπάρχει η βούληση για μία σοβαρή συζήτηση ούτε για την καλλιέργεια των αναγκαίων συναινέσεων που προβλέπει το Σύνταγμα μας». Παράλληλα σημείωσε πως η περίοδος αυτή που γίνεται η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση είναι προεκλογική, τα σκάνδαλα διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο «κι έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακόμη μία για εξεταστική με αφορμή τα νέα ευρήματα για τις υποκλοπές».

Χαρακτήρισε επίσης και την πρόταση αυτή της κυβέρνησης ως «θλιβερή» γιατί δεν έχει στόχευση, δεν έχει συνοχή και «είναι μία πρόταση που επιχειρεί να στρέψει αλλού τη συζήτηση».

Ο Γιώργος Σωτηρέλης από την πλευρά του επεσήμανε πως έχουμε μία στάση κυβερνητική που είναι «εξόχως προβληματική» εξηγώντας πως «η απόπειρά ποδηγέτησης της Δικαιοσύνης είναι καταφανής και ευτυχώς υπάρχουν τα κατωτέρα ή τα μεσαία δικαστήρια».

Προχώρησε μάλιστα την σκέψη ακόμη ένα βήμα πιο κάτω τονίζοντας πως η κατάσταση στα ανώτατα κλιμάκια είναι χειρότερη. «Όσο πάμε προς τα επάνω τόσο χειρότερα. Να δούμε Συμβούλιο της Επικρατείας, να δούμε Εκλογοδικείο, Άρειο Πάγο, Εισαγγελία του Αρείου Πάγου; Όλα τα δικαστήρια είναι σαν να συναγωνίζονται μεταξύ του πιο θα υπονομεύσει περισσότερο τη δικαιοσύνη» σημείωσε χαρακτηριστικά προτείνοντας τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος.