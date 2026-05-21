Η ελληνοβρετανική συμπαραγωγή «Αρκουδότρυπα» και η αμερικανική «Ομηρία» είναι δύο από τις ταινίες της εβδομάδας που ξεχωρίζουν και που από σήμερα προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Βαθμολογία

5: εξαιρετική

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

«Αρκουδότρυπα»

Παραγωγή: Ελλάδα/ Aγγλία, 2025

Σκηνοθεσία: Χρυσιάννας Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Ηθοποιοί: Πάμελα Οικονομάκη, Χαρά Κυριαζή κ.α.

Η δοκιμασία του έρωτα δύο κοριτσιών από την επαρχία είναι το θέμα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου που συνυπογράφουν το σενάριο και σκηνοθεσία, σε ένα κάτι παραπάνω από αξιόλογο ντεμπούτο στη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας

Τα πρόσωπα είναι η Αργυρώ (Χαρά Κυριαζή) και η Ανέτα (Πάμελα Οικονομάκη) που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας και παρότι αγαπιούνται, θα δουν τους δρόμους τους να χωρίζουν όταν η δεύτερη αποφασίζει να εγκαταλείψει τον τόπο της αναζητώντας στη μεγάλη πόλη όσα δεν μπορεί να βρει στον τόπο της.

Όμως η Αρκουδότρυπα, το σημείο που στο πλευρό του μεγάλου βουνού της περιοχής τους, ανέκαθεν ήταν το κρυφό τους καταφύγιο, δε θα φύγει ποτέ από την καρδιά τους, καλώντας και τις δύο πίσω.

Αυτή η βαθιά ουλή στο βουνό έχει στιγματίσει για πάντα τις δύο κοπέλες και είναι το βαρόμετρο τούτης της τρυφερής, queer ιστορίας, πολύ καλά δομημένης σεναριακά και θαυμάσια κινηματογραφημένης από τους Παπαδάκη και Ντινόπουλο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η δραματουργική αξιοποίηση του φυσικού τοπίου, το οποίο, βέβαια, είναι ο σιωπηλός παρατηρητής και κατά μία έννοια συμπρωταγωνιστής των Κυριαζή, Οικονομάκη που σε κερδίζουν με τον αυθορμητισμό και τον τσαμπουκά τους.

Ένα πραγματικά καλό πρώτο βήμα για τους δύο δημιουργούς που έχουν ήδη χαρεί πολλές διακρίσεις με σημαντικότερη το βραβείο Label στο περσινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας όπου η «Αρκουδότρυπα» προβλήθηκε στο τμήμα Giornate degli Autori.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ – CINE PARIS – ΑΝΕΣΙΣ – ΔΑΝΑΟΣ – CINE ΨΥΧΙΚΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – VILLAGE THE MALL – ΛΙΛΑ – ΛΑΟΥΡΑ – ΦΛΕΡΥ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ κ.α.

«Η ομηρία» (Dead man’s wire)

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2025

Σκηνοθεσία: Γκας Βαν Σαντ

Ηθοποιοί: Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Αλ Πατσίνο κ.α.

Πάνω από όλα η «Ομηρία» είναι το πορτρέτο ενός μάλλον αδέξιου και σίγουρα απελπισμένου ανθρώπου, του Τόνι Κιρίτσις (Μπιλ Σκάρσγκαρντ) ο οποίος θα πιάσει όμηρο τον γιο του υπεύθυνου για την κατάστασή του (αντιστοίχως οι Ντάκρε Μοντγκόμερι και Aλ Πατσίνο), απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν όχι μόνο στα οικονομικά αλλά και στα ηθικά του αιτήματα.

Η πραγματική ιστορία πίσω από την ομηρία έχει ενδιαφέρον: το περιστατικό συνέβη το 1977 στην Ιντιανάπολις της Πολιτείας Ιντιάνα, των ΗΠΑ. Ο Κιρίτσης είχε μείνει πίσω στις πληρωμές του στεγαστικού δανείου για ένα ακίνητο, το οποίο ήλπιζε να χρησιμοποιήσει ως εμπορικό κέντρο, ανεξάρτητων εμπόρων και όταν το μεσιτικό γραφείο στεγαστικών δανείων αρνήθηκε να του παραχωρήσει περισσότερο χρόνο για την πληρωμή, ο Κιρίτσης πιστεύοντας ότι έχει πέσει θύμα συνωμοσίας, έπιασε όμηρο τον γιο του ιδιοκτήτη της εταιρείας απαιτώντας οικονομική αποζημίωση αλλά και δημόσια συγγνώμη από τον πατέρα του.

Περιέργως, παρά την τραγικότητα του θέματος, η αδεξιότητα του Κιρίτση είναι τόσο έντονη που δίνει στην όλη κατάσταση μια κωμική αύρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο «τρομοκράτης της συμφοράς» προσπαθεί να βρει το δίκιο του.

Με τη θαυμάσια σεναριακή δομή της, η ταινία που σηματοδοτεί την επιστροφή του Γκας Βαν Σαντ (Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ, Ελέφαντας) στην κινηματογραφική σκηνοθεσία, λειτουργεί περισσότερο ως ψυχογράφημα σε συνθήκες εξαιρετικής πίεσης και λιγότερο ως θρίλερ – παρότι εμπεριέχει και τα στοιχεία του θρίλερ.

Βαθμολογία: 3

ΑΘΗΝΑ: ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΘΗΣΕΙΟΝ – ΑΝΕΣΙΣ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΔΑΝΑΟΣ – CINE ΨΥΧΙΚΟ – ΑΒΑΝΑ – ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ κ.α. ΘΕΣ/ΚΗ: ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ κ.α.

«Εμπιστη» (Confidente)

Παραγωγή: Τουρκία / Γαλλία/ Λουξεμβούργο, 2025

Σκηνοθεσία: Γκιγιόμ Τζοβανέτι, Τσάγκλα Ζεντσίλσκι

Ηθοποιοί: Σααντέτ Ακσόι, Οσμάν Αλκάς κ.α.

Στην εξαιρετική δανέζικη ταινία «Ενοχος» (2018) του Γκούσταβ Μίλερ, παρακολουθούμε την προσπάθεια μέσω του τηλεφώνου που καταβάλει ένας αστυνομικός για να προσφέρει βοήθεια, σε κάποιον που κινδυνεύει. Σχεδόν όλη η ταινία εστιάζει στο πρόσωπο και την ομιλία του Γιάκομπ Σέντεργκεν που υποδύεται τον αστυνομικό.

Στην ίδια ακριβώς λογική κινείται η ταινία των Γκιγιόμ Τζοβανέτι, Τσάγκλα Ζεντσίλσκι, μόνο που εδώ, το κεντρικό πρόσωπο, η Αρζού, είναι μια εργαζόμενη σε ροζ τηλεφωνική γραμμή, η οποία δέχεται μια κλήση από έναν άνθρωπο παγιδευμένο στα συντρίμμια μετά από έναν ισχυρό σεισμό στην Αγκυρα.

Η Αρζού δε θα είναι το μόνο πρόσωπο που θα εμπλακεί στην ιστορία και ίσως το μπλέξιμο αρκετών ακόμα προσώπων στα οποία η αποφασιστική γυναίκα θα στραφεί για να σώσει τον άνθρωπο, να μπερδεύει κάπως περισσότερο απ’ όσο χρειαζόταν την ιστορία σε σημείο να μην είναι πάντα και τόσο πιστευτή (ειδικά το πολιτικό σκέλος που δείχνει κάπως αφελές).

Όμως η ερμηνεία της Σααντέτ Ακσόι στον ρόλο της Αρζού διαθέτει μια δυναμική από μόνη της που τελικά σε «αναγκάζει» να διατηρήσεις το βλέμμα σου διαρκώς στραμμένο πάνω της. Επίσης, οι σκηνοθέτες αξιοποιούν πολύ καλά τον χώρο δραματουργίας της ταινίας που είναι το σπίτι μέσα στο οποίο δουλεύουν οι τηλεφωνήτριες του σεξ. Kαι τέλος, η διάρκεια της «Εμπιστης», κάτι παραπάνω από μια ώρα, είναι ακριβώς όσος χρόνος χρειάζεται ώστε η όλη υπόθεση να «κρατηθεί» σε ένα σωστό επίπεδο.

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ: ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΑΡΜΕΝ – ΔΙΑΝΑ – ΣΤΕΛΛΑ – ΔΑΦΝΗ κ.α.

«Τελειωμένος» (Wasteman)

Παραγωγή: Αγγλία, 2025

Σκηνοθεσία: Καλ Μακμάου

Ηθοποιοί: Ντέιβιντ Τζόνσον, Τομ Μπλάιθ κ.α.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Καλ Μακμάου εξετάζει τις καταστάσεις που θα δημιουργηθούν από την στιγμή που ένας μαύρος φυλακισμένος, ο Τέιλορ (Ντέιβιντ Τζόνσον) μοιράζεται το κελί του με τον Ντι (Τομ Μπλάιθ), έναν λευκό «καπάτσο» κατάδικο, άσο του εμπορίου πίσω από τα σίδερα.

Το κελί θα μετατραπεί σε …μίνι μάρκετ και το οικονομικό συμφέρον, φυσικά, βρίσκεται υπεράνω όλων. Ωστόσο, η ανάγκη του Τέιλορ να έρθει σε επαφή με τον γιό του, παρότι δεν του επιτρέπεται, δίνει σε αυτή την σκληρή ταινία έναν τόνο ευαισθησίας, χωρίς ποτέ οι καταστάσεις να ωραιοποιούνται ή να φτάνουν σε υπερβολές.

Βεβαίως, όσοι περιμένουν να δουν κάτι αντίστοιχο με την «Τελευταία έξοδο: Ρίτα Χέιγουορθ» μάλλον θα απογοητευτούν από ένα πολύ πιο ρεαλιστικό σύνολο, με μια ξεχωριστή δυναμική στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες.

Στη μια πλευρά ο «βραχυκυκλωμένος» Τέιλορ που θυμίζει ζόμπι από την διαρκή χρήση τοξικών ουσιών αλλά που ταυτόχρονα προσπαθεί να είναι νηφάλιος για χάρη του παιδιού του και από την άλλη ο μονίμως ηλεκτρισμένος Ντι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αρπαχτεί χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι συνέπειες. Η χημεία τους είναι εκρηκτική.

Βαθμολογία: 2 ½

ΑΘΗΝΑ: ΔΙΑΝΑ – VILLAGE THE MALL – ΤΡΙΑΝΟΝ κ.α.

Eπανέκδοση

«Κυρία από τη Σαγκάη»

(The lady from Shanghai, ΗΠΑ, 1947) του Ορσον Γουέλς

Ο κόσμος την αγάπησε ως «Τζίλντα», όμως η Ρίτα Χέιγουορθ μίσησε τελικά την πιο διάσημη ηρωίδα της, τη μοιραία γυναίκα της ταινίας του το 1946, που έγινε σκιά της. Ωστόσο, μέσω της «Τζίλντα», η Χέιγουορθ αναστάτωσε πολλούς άνδρες και στη ζωή της. Παντρεύτηκε πέντε φορές και άλλες τόσες χώρισε. Ανάμεσα στους συζύγους της θα βρούμε ένα πρίγκιπα, τον Αλί Χαν, αλλά και μια ιδιοφυΐα, τον Ορσον Γουέλς. Παντρεύτηκαν το 1943 αλλά για όλο το διάστημα που έμειναν μαζί, υπήρξαν συνεργάτες σε μία μόνο ταινία, αλλά τι ταινία, την «Κυρία από την Σαγκάη», ένα εξωτικό φιλμ νουάρ, που μπορεί να μην έχει το εκτόπισμα της «Τζίλντα», εξακολουθεί όμως να είναι άκρως υποβλητικό και με μια σκηνή, αυτή με τους καθρέφτες, να έχει μείνει στο πάνθεον των αμίμητων του σινεμά. Ισως να είναι καλύτερα που το ζευγάρι δεν βρέθηκε μαζί σε άλλο φιλμ, γιατί έτσι τους θυμόμαστε πιο καθαρά στο σελιλόιντ. «Είναι σπουδαίος άνθρωπος» θα έλεγε αργότερα η Χέιγουορθ. «Αλλά το να αγαπάς μια ιδιοφυΐα είναι εξαντλητικό» (προβάλλεται στο ΑΤΕΝΕ).

Βαθμολογία: 4

Επίσης στις αίθουσες

Star Wars Mandalorian and Grogu (ΗΠΑ, 2026) του Τζον Φαβρό. Στην τελευταία μέχρι σήμερα ταινία του franchise Star Wars, «ενώ η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία, η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση» όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου της ταινίας. «Η βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu κρίνεται απαραίτητη.» Πρωταγωνιστούν οι Πέντρο Πασκάλ, Σγκούρνι Γουίβερ κ.α.

Ο Ψαρομουρμούρας (The Pout-Pout fish, ΗΠΑ/ Αυστραλία) των Ρικάρ Κουσό, Ρίο Χάρινγκτον. Κινούμενα σχέδια στα οποία ο κύριος Ιχθύς , ένας ευέξαπτος ερημίτης, και η Πιπ, ένας υπερκινητικός θαλάσσιος δράκος, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια τρομακτική υποβρύχια αποστολή για να σώσουν την πόλη τους: θα αναζητήσουν ένα μυθικό ψάρι που είναι ικανό να πραγματοποιήσει αυτή την μεγάλη ευχή τους.

Ο επιβάτης (The passenger, ΗΠΑ, 2026) του Αντρέ Οβερνταλ. Road movie τρόμου με μεταφυσικά στοιχεία τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια από την στιγμή που ένα νεαρό ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα, το ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι καταδιώκεται από μια δαιμονική παρουσία, τον Επιβάτη, που μετατρέπει μια γοητευτική, ανέμελη περιπέτεια σε εφιάλτη. Πρωταγωνιστούν οι Τζέικομπ Σίπιο, Λoυ Λόμπελ και Μελίσα Λίο.