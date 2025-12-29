Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου μίλησαν για την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου συζήτησαν για τον αφοπλισμό της Χαμάς. «Θα έχει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να αφοπλιστεί», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι θα «πληρώσουν ακριβά» αν δεν αφοπλιστούν, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για την ειρήνη στην περιοχή.

«Θα είναι φρικτό. Αυτό θα είναι πραγματικά πολύ κακό για αυτούς. Και δεν θέλω να συμβεί αυτό. Αλλά έκαναν μια συμφωνία ότι θα αφοπλιστούν».

Ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το αν η βία των εποίκων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, ο Τραμπ απαντά ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου «δεν συμφωνούν 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουν σε μια απόφαση για τη Δυτική Όχθη».

«Θα κάνει το σωστό», προσθέτει, δείχνοντας τον Νετανιάχου.

Καμπανάκι στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε προειδοποιητικά πυρά και προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει το Ιράν να μην προσπαθεί να ενισχύσει εκ νέου το πυραυλικό του πρόγραμμα, όπως υποδηλώνουν οι αναφορές αυτής της εβδομάδας.

«Αν το κάνουν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να εξαλείψουμε πολύ γρήγορα αυτή την ενίσχυση. Ελπίζω ότι το Ιράν δεν προσπαθεί να ενισχύσει, όπως έχω διαβάσει, ότι ενισχύει τα όπλα και άλλα πράγματα, και αν το κάνει, δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε, αλλά πιθανώς χρησιμοποιεί διαφορετικές εγκαταστάσεις».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι γνωρίζει «τι κάνουν» και ότι δεν θέλει να «σπαταλήσει πολύ καύσιμο» που θα χρειαζόταν για να στείλει αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, αφού το έχει ήδη κάνει τον Ιούνιο.

Οι αναφορές σε Ερντογάν και Συρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι γνωρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι φίλος του, και πως είναι εξαιρετικός πολιτικός, όπως ο Μπίμπι (Νετανιάχου) και σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις Τουρκίας Ισραήλ.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις Ισραήλ-Συρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε στη θέση ότι πρέπει τα σύνορα των δύο χωρών θα είναι «ασφαλή και ειρηνικά» και πως «δεν θέλουμε επιθέσεις» στο έδαφος του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Τουρκία και τον Ερντογάν για τη συμβολή του στη βελτίωση της κατάστασης στη Συρία.

Ο Τραμπ θα λάβει την υψηλότερη πολιτική διάκριση του Ισραήλ

Από την πλευρά του Μπένιαμιν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, επαινώντας τον για την «εξαιρετική φιλία» του.

«Έχει επιτύχει αξιοσημείωτα πράγματα στη Μέση Ανατολή επειδή συνεργαστήκαμε», είπε ο Ισραηλινός ηγέτης. «Συζητάμε τις ιδέες μας. Μερικές φορές έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά τις επιλύουμε και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε. Ήταν όμως μια αξιοσημείωτη εμπειρία και αυτή η συνάντηση ήταν πολύ, πολύ παραγωγική» τόνισε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα του απονεμηθεί το Βραβείο Ειρήνης του Ισραήλ. Το Βραβείο του Ισραήλ είναι η υψηλότερη πολιτική διάκριση του κράτους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε: «Στα σχεδόν 80 χρόνια της ύπαρξής του, δεν το έχουμε απονείμει ποτέ σε μη Ισραηλινό. Και φέτος θα το απονείμουμε στον Πρόεδρο Τραμπ». Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ λαμβάνει το βραβείο «για την τεράστια συμβολή του στο Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η είδηση για το βραβείο ήταν «πραγματικά εκπληκτική και την εκτιμά πολύ».