Το 2025 εμπεδώσαμε την έννοια του sold out. Θέλοντας και μη αριστεύσαμε στο πώς να αγοράζουμε από νωρίς εισιτήρια για συναυλίες-γεγονότα ή πώς να κλείνουμε θέσεις σε μια δημοφιλή θεατρική παράσταση με το που ανοίγει το παραθυράκι της προπώλησης.

Η επικρατούσα εδώ και χρόνια τάση στο εξωτερικό να κλείνονται τα εισιτήρια για παραστάσεις, συναυλίες και πάσης άλλης φύσεως εκδηλώσεις online μέσω των νέων πλατφορμών που αναπτύχθηκαν, έφερε έστω και αργά στην Ελλάδα την επανάσταση στην διασκέδαση και την ψυχαγωγία του μεταπανδημικού τοπίου, χάρη κυρίως στην εντατική ψηφιακή εκπαίδευση του κοινού κατά την πανδημία. Η αλλαγή αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη θεατρική Αθήνα των αμέτρητων παραστάσεων και πολλαπλών θεατρικών sold out επί μακρόν, συχνά καθ’ όλη τη διάρκεια μίας σεζόν.

Sold out παντού: Από το Μέγαρο Μουσικής στην Επίδαυρο

Οι θεατές – κυρίως οι νεότερες ηλικιακές ομάδες – έμαθαν να είναι σε συναγερμό με το που ανακοινώνεται η ημερομηνία και η ώρα έναρξης μιας προπώλησης για ένα πολυαναμενόμενο event, ώστε το sold out που σχετίζεται με την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη-σταρ να θεωρείται αναμενόμενο. Συνέβη φέτος με τις δύο συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή τον Νοέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής. Ηταν τέτοια η ταχύτητα του ξεπουλήματος των εισιτηρίων – μόλις σε 10 λεπτά – που το Μέγαρο αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση. Η ηλεκτρονική προπώληση άνοιξε στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί και μέσα σε δέκα λεπτά καταγράφηκαν περισσότερα από 23.000 αιτήματα στη σελίδα των εισιτηρίων, για 1.940 διαθέσιμες θέσεις ανά ημέρα. Το Μέγαρο Μουσικής, με ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε το sold out καθώς και ότι το online σύστημα πώλησης δεν ανταπροκρίθηκε στον τεράστιο όγκο επισκέψεων.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που γκρινιάζουν για την αβεβαιότητα που δημιουργεί η απόσταση του χρόνου (πόσοι μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα είμαστε την τάδε ημέρα και την τάδε ώρα, όπως έχουμε κανονίσει, τρεις μήνες μετά στην εκδήλωση που έχουμε κλείσει;), υπάρχει πάντα η δυνατότητα της μεταβίβασης του εισιτηρίου σε φίλους και γνωστούς ή της διάθεσής του μέσω των social media. Οπότε εσύ εξασφαλίζεις – για παράδειγμα – το πολυπόθητο εισιτήριο εισόδου στην κορυφαία «Ορέστεια» του Θόδωρου Τερζόπουλου στο Θέατρο Πέτρας μετά τον κορεσμό της πρώτης παράστασης εν μέσω φθινοπώρου και αλλαγής καιρού, κι αν συμβεί οτιδήποτε και πρέπει να ακυρώσεις, βρίσκεις τρόπο μεταπώλησης του (;).

Πάντως για τα sold out του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στην Επίδαυρο, στην Πειραιώς και στο Ηρώδειο όπου φέτος σημείωσε μεγάλη επιτυχία ο «Οιδίποδας» του Γιάννη Χουβαρδά, χειροκροτούμενος από 17.000 κόσμο στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για να βρεθεί στην Αθήνα στη συνέχεια σε πλήρεις από θεατές παραστάσεις, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουμε μάθει την έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων. Εβδομήντα χρόνια τώρα τα Επιδαύρια έχουν δώσει κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα που εκπαίδευσαν το φιλοθεάμον κοινό και στις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και πλέον και στην γρήγορη εξασφάλιση εισιτηρίων μόνο με μερικά κλικ στην οθόνη του κινητού.

Η Αθήνα των θεατρικών σκηνών

Στη θεατρική Αθήνα η τάση του sold out γιγαντώθηκε την τελευταία τριετία αφ’ ενός λόγω της ανάγκης για ζωντανό θέαμα και της στροφής των νεότερων κοινών στην παρακολούθηση Ελλήνων καλλιτεχνών που διαμόρφωσαν τη δική τους φωνή, αφ’ ετέρου λόγω της ανανεωμένης σχέσης ανάμεσα στην τηλεοπτική μυθοπλασία που επανήλθε μετά την οικονομική κρίση και τη θεατρική σκηνή.

Πολλοί νέοι στράφηκαν μαζικά στη θεατρική σκηνή, το κοινό άρχισε να ακολουθεί τους αγαπημένους του ηθοποιούς από το ένα θέατρο στο άλλο, τα social των ηθοποιών ενισχύθηκαν ενώ δεν ήταν λίγες οι παραστάσεις με φοβερό σερί κλεισμένων θέσεων επί μήνες, όπως το «Πάρτι» με την Ελένη Ράντου, το «Μια άλλη Θήβα» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, το «Μπαμπάδες με ρούμι» των Ρέππα-Παπαθανασίου, τα «Ανεξάρτητα κράτη» του Γιώργου Παλούμπη, το «Festen» σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και η «Δίκη» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη (για να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα).

Συναυλίες και μεγάλες πίστες

Λονδίνο «δεν είμαστε», αλλά «Λονδίνο γίναμε». Προπονηθήκαμε στις μεγάλες αποστάσεις των sold out; Ναι και με το χέρι στην καρδιά, λένε πολλοί. Σε σχέση με τις συναυλίες – σταθμούς συγκροτημάτων, όπως οι Coldplay το 2024 και οι Metallica που θα δούμε τον Μάιο του 2026, το λεγόμενο FOMO (Fear Of Missing Out), δηλαδή ο φόβος μήπως χάσεις την ευκαιρία της εξασφάλισης εισιτηρίου, οδηγεί πλέον σε δεδομένο sold out, ίσως και από την πρώτη μέρα της προπώλησης.

Από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, για την οποία υπάρχουν λίγα ακόμα πανάκριβα εισιτήρια μέχρι και άνω των 1000 ευρώ έως τις μεγάλες πίστες όπου τραγουδούν η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά και ο Γιώργος Μαζωνάκης μετρώντας γεμάτα τραπέζια (πρώτα τραπέζια και premium φιάλες αγγίζουν το κόστος των 5.000 ευρώ), το κοινό είναι πολυδιάστατο και χωράει παντού. Το είδαμε και στο Καλλιμάρμαρο στις θριαμβευτικές συναυλίες της Άννας Βίσση που έγιναν ανάρπαστες προσεγγίζοντας τους 200.000 θεατές αλλά και στο ΟΑΚΑ και στο Καυτατζόγλειο όπου ο ΛΕΞ αποθεώθηκε από περισσότερους από 100.000 θεατές.

Αν και η αγορά (δηλαδή οι αγοραστές-καταναλωτές) εμφανίζει σημάδια κόπωσης λόγω πληθωρισμού, τα επί ημέρες κλεισμένα τραπέζια σε πρωτοκλασάτα εστιατόρια παραμένουν, το ίδιο και οι ουρές σε αλυσίδες φαστ-φουντ που αγαπάει η νεολαία.

Δημήτρης Παπαϊωάννου (sold out) εις διπλούν

Οι ταχύτητες του πληθυσμού που συνωστίζεται όλο και περισσότερο στα ελληνικά αστικά κέντρα, ειδικά στην Αθήνα, είναι πολλές. Δεν χωράει εφησυχασμός. Ούτε στην περίπτωση που κάποιος θέλει να βρεθεί στη νέα παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology –, τη μεγάλη παραγωγή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο σε fundraising εκδήλωση στο (κλειστό πια σήμερα) Ηρώδειο με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακαίνιση του μουσείου, ούτε στην περίπτωση που θέλει να δει τον Ιανουάριο του 2026 μία από τις 12 παραστάσεις του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σύμπραξη των Δημήτρη Παπαϊωάννου, Θεόδωρου Κουρεντζή και Γιώργου Κουμεντάκη, που είναι φυσικά sold out (η προπώληση ξεκίνησε στις 19 Νοεμβρίου στις 12.00 για τις ημερομηνίες 24, 25, 27, 28, 29 και 30 Ιανουαρίου 2026).

Από την άλλη, η καταπόνηση του αγοραστή εξαιτίας ενός sold out είναι ένα πρόβλημα. Αν δεν επιτύχεις τον στόχο σου, λόγω διαφόρων παραγόντων, το ψυχολογικό στρες και η απογοήτευση που δημιουργεί η απαγόρευση εισόδου σε μία εκδήλωση δεν είναι αμελητέοι παράγοντες.

Κινηματογραφικά φεστιβάλ και (επιπλέον) εισιτήρια

Παράδειγμα προς αποφυγήν αποτελούν οι φετινές Νύχτες Πρεμιέρας όπου πολλοί έμειναν εκτός της τελετής έναρξης του Φεστιβάλ και μάλιστα σε ημέρα γενικής απεργίας των μέσων μεταφοράς, παρά την πρόσκληση που είχαν εξασφαλίσει: η προβολή της «Βουγονίας» του Γιώργου Λάνθιμου – μία από τις μεγάλες ταινίες της χρονιάς επί μακρόν στη δημοσιότητα – οδήγησε σε μνημειώδες over booking, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί ότι θα παραστεί και ο ίδιος στην προβολή. Το Φεστιβάλ εξέδωσε ανακοίνωση για την ταλαιπωρία όσων δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στην αίθουσα.

View this post on Instagram A post shared by Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (@athensfilmfestival)

Λίγες ημέρες αργότερα, η έναρξη της προπώλησης εισιτηρίων online για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ειδικά για την προβολή του ακριβοθώρητου «Άμνετ», που βγαίνει στις αίθουσες με οσκαρικές αξιώσεις στις αρχές του 2026, δημιούργησε αγωνιζόμενους θεατές στο κυνήγι της εξασφάλισης μιας θέσης στην ελληνική πρεμιέρα του στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Για τα κινηματογραφικά φεστιβάλ και τις sold out προβολές τους, έχουμε και σε αυτή την περίπτωση πλέον καταλάβει ότι θέλει πρόβλεψη από νωρίς.

Ο καλός προγραμματισμός σώζει από το ψυχικό κόστος, το ίδιο και η σωστή οργάνωση κάθε εκδήλωσης. Ακόμα και στις θεατρικές παραστάσεις που είναι sold out, η υπομονή ανταμείβει όσο κρατούν οι επαναλήψεις των παραστάσεων από σεζόν σε σεζόν. Όχι, δεν είναι όλη η Αθήνα sold out και μπορεί να βρει κανείς εισιτήρια για παραστάσεις και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σίγουρα η υπερπροσφορά θεαμάτων απαιτεί οργάνωση από κάθε άποψη και αντοχή – ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων events – για «την καλύτερη εμπειρία που μπορεί να βιώσει κανείς», σύμφωνα με το μότο της εποχής μας.

«Go with the flow», για να ανακαλέσουμε μία πάλαι ποτέ δημοφιλή ρήση που επικροτεί τη φυσική ροή των πραγμάτων και την αποδοχή τους. «Ακολουθώντας το ρεύμα» μπορεί και να βρεις τη λύση να το κουμαντάρεις.

Το Year in Review, η ετήσια ανασκόπηση του ΒΗΜΑΤΟΣ, ανανεώνεται με νέα άρθρα διαρκώς για τις εξελίξεις που σημάδεψαν το 2025 στην Ελλάδα και τον κόσμο.