Οπως έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής οι δύο συναυλίες του Θεόδωρου Κουρεντζή και της Ορχήστρας UTOPIA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έχουν προγραμματιστεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Η ορχηστρική εκδοχή της επικής τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ, σε επεξεργασία του Lorin Maazel, υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου προκάλεσε μεγάλη και μαζική ζήτηση των εισιτηρίων με αποτέλεσμα να «πέσει» το σύστημα του Μεγάρου.

Όταν άνοιξε η προπώληση τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, σε διάστημα δέκα λεπτών, το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα.

Θυμίζουμε ότι ο Θεόδωρος Κουρεντζής παρουσίασε τη Συμφωνία αρ. 4 του Γκούσταβ Μάλερ και τα Τραγούδια για τα Νεκρά Παιδιά με μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο τον περασμένο Ιούλιο.

Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες UTOPIA – Θεόδωρου Κουρεντζή (14 &15/11) έχουν εξαντληθεί.

Λυπούμαστε ειλικρινά για όσους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν θέση, καθώς και για τη δυσάρεστη εμπειρία της μη άμεσης ανταπόκρισης του online συστήματος πώλησης εισιτηρίων.

Η ζήτηση ήταν υπερβολικά μεγάλη, δεδομένου ότι σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10:00 – 10:10) το σύστημα κατέγραψε στη σελίδα των εισιτηρίων περισσότερα από 23.000 αιτήματα.

Η διαχείριση ενός τέτοιου όγκου ταυτόχρονων «χτυπημάτων» στην ίδια σελίδα είναι δυστυχώς πέρα από τις δυνατότητες του συστήματος, ειδικά όταν τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι μόνο 1.940 ανά ημέρα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας υποδεχτούμε σε επόμενη συναυλία του μεγάλου μαέστρου ή σε κάποια από τις επόμενες εκδηλώσεις μας.