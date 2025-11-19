Βασισμένο στην εμβληματική ταινία του Τόμας Βίντερμπεργκ, την πρώτη του κινήματος ΔOΓΜΑ 95, το «Festen», στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, μας κάνει συμμέτοχους και κοινωνούς σε μια οικογενειακή γιορτή. Τα 60ά γενέθλια του πατέρα μετατρέπονται σε εφιάλτη, καθώς τα μυστικά που αποκαλύπτονται ανατρέπουν την εικόνα του και μαζί ξετυλίγουν το νήμα της αλήθειας. Το

μόνο σίγουρο είναι ότι το κοινό καλείται να εμπλακεί προσωπικά, να πάρει θέση, ίσως γιατί αλλιώς οι ήρωες δεν θα βρουν τη δύναμη να μιλήσουν.

Παίζουν: Γιώργος Ζιόβας, Γιώτα Φέστα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Νίκος Μήλιας, Γιάννης Καπελέρης,

Ιωάννα Τζίκα, Μιχάλης Αφολαγιάν, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Νικόλας Seymour Σταθόπουλος, Κατερίνα Καούστου

Συντελεστές: Σενάριο: Τόμας Βίντερμπεργκ, Θεατρική διασκευή: Μπο Χάνσεν, Μόργκενς Ρούκοφ, Μετάφ.: Αντώνης Γαλέος, Δραματουργική επεξεργασία–Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Σχεδ. φωτισμών: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη, Βίντεο παράστασης: Ακης Πολύζος, Μουσική επιμ.: Ομηρος Παπασπηλιόπουλος, Επιμ. σκηνικής πάλης: Κρις Ραντάνοφ, Παραγωγή: Prime Entertainment

Info

Θέατρο: Αλμα – Ακομινάτου 15, Μεταξουργείο, τηλ.: 210 5220100

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 22 Οκτωβρίου – 28 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 20:00 Πέμ.-Σάβ.: 21:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 15€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Festen» από το inTickets.