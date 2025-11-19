Μια βόλτα στη ζωή της κάνει η ηρωίδα που έπλασε η Ελένη Ράντου στο «Πάρτι της ζωής μου» και σαν να είναι το σκηνικό alter ego της οι δυο τους ξεκινούν ένα ταξίδι στον χρόνο. Η σχέση με τη μάνα αλλά και με την κόρη, οι άντρες, οι φίλοι, οι περαστικοί γίνονται συνομιλητές της, καθώς τα πράγματα που την καθόρισαν παρελαύνουν παρέα με τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ενηλικίωσή της. Μουσικές, τραγούδια κι ένα ρεσιτάλ ερμηνείας απ’ την Ελένη Ράντου.

Παίζουν: Ελένη Ράντου, Τραγούδι-ακορντεόν: Μιρέλλα Πάχου, Βιολί: Αλέξανδρος Ιακώβου

Συντελεστές: Κείμενο: Ελένη Ράντου Εμπνευσμένο από τον θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντάνκαν Μακμίλαν και Τζόνι Ντόναχιου Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς Σκηνικά: ΜάγιουΤρικεριώτη Ενδυματολόγος: Κική Γραμματικοπούλου Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα Πρωτότυπη μουσική: StringDemons Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα Παραγωγή: Dream Productions

Info

Θέατρο: Θέατρο Διάνα, Ιπποκράτους 7, Αθήνα, τηλ. 210 3626596

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 29 Οκτωβρίου – 28 Φεβρουαρίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00 Πέμ.: 20:30 Σάβ.: 21:00

Διάρκεια: 120΄

Οι παραστάσεις είναι sold out μέχρι 28/2

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου» από το inTickets.