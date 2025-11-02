Η νύχτα στο Καυτανζόγλειο πήρε φωτιά από 45.000 κόσμο που συγκεντρώθηκε για την πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ. Χιλιάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τα κινητά ψηλά και τα μάτια στραμμένα στη σκηνή, φώναζαν ασταμάτητα ρίμες. Ο Λεξ ανέβηκε στη σκηνή και το Καυτανζόγλειο σείστηκε.

Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία του στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη. Ο διάσημος ράπερ που μπήκε με το τραγούδι «3.000 στροφές» περίπου στις 21:00 και έβαλε φωτιά στη σκηνή, με τον κόσμο να τον περιμένει καρτερικά από νωρίς.

Από νωρίς το απόγευμα, οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν γεμίσει αναφέρει η voria.gr. Από τις 16:00 οι πόρτες είχαν ανοίξει και ο κόσμος ξεκίνησε να γεμίζει το γήπεδο, ενώ από τις 12:00 είχε ξεκινήσει το… ζέσταμα.

Μαζί του ανέβηκαν στη σκηνή κι άλλοι ραπ καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί όπως ο Bloody Hawk, o Σαντάμ, ο Vlospa ο Μικρός Κλέφτης και ο Τσάκι.

Δείτε τα βίντεο