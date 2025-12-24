Με μια ανάρτηση της στο X η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στέλνει το δικό της εορταστικό μήνυμα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.

Στην ανάρτηση της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στέλνει τις δικές της ευχές σε γιορτινή διάθεση: «Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και για να αποτιμήσουμε μία καταπληκτική χρονιά, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου για χαρούμενες χριστουγεννιάτικες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».