Με μια ανάρτηση της στο X η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στέλνει το δικό της εορταστικό μήνυμα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.
Στην ανάρτηση της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στέλνει τις δικές της ευχές σε γιορτινή διάθεση: «Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και για να αποτιμήσουμε μία καταπληκτική χρονιά, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου για χαρούμενες χριστουγεννιάτικες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».
As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025