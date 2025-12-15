Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Οι γυναίκες που γνώρισα εδώ είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές»

Ελλάδα για εμένα είναι το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και σε προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήρθε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2025 φέρνοντας μαζί της όχι μόνο την αμερικανική διπλωματία σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή, αλλά και μια ανεπιτήδευτη ζωντάνια που υπόσχεται να κάνει τις σχέσεις των δύο χωρών πιο θερμές από ποτέ. Από την πρώτη ημέρα, μας έδειξε ότι δεν είναι η κλασική διπλωμάτισσα της παλιάς σχολής, ότι δεν σκοπεύει να κρυφτεί πίσω από αυτό το προφίλ, σπάζοντας έτσι τα στερεότυπα. Κάτι που λέει πολλά για την προσωπικότητά της. Δεν περιορίζεται στο πρωτόκολλο. Θέλει να ζήσει τον τόπο, να καταλάβει τους ανθρώπους και την κουλτούρα του, δείχνει διάθεση ουσιαστικής επαφής. Έχει μια ζεστασιά που ξαφνιάζει ευχάριστα, εκείνη την αμεσότητα που σε κάνει να πιστεύεις ότι αν τη συναντήσεις κάπου έξω, μπορεί και να σου πει «κάθισε λίγο να τα πούμε», κι ας είναι η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι τόσο προσιτή, μάλιστα, που για μια στιγμή ξεχνάς ότι εκπροσωπεί μια υπερδύναμη – χαμογελαστή, δραστήρια, με έναν τρόπο επικοινωνίας σχεδόν… ελληνικό, λες και είχε χρόνια να έρθει και απλώς το συνέχισε από εκεί όπου το άφησε. Κι αυτό είναι διπλωματικό πλεονέκτημα. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα που χρειάζεται συμμάχους με πραγματικό ενδιαφέρον και ενεργό παρουσία, μια επικοινωνιακή πρέσβειρα λειτουργεί σαν μαγνήτης συνεργασιών. Ανοίγει πόρτες πιο εύκολα, λιώνει τον πάγο σε δύσκολες συζητήσεις και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης που φέρνει επενδύσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές και σχέσεις που χτίζονται όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και μεταξύ ανθρώπων.

Όμως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η Γκίλφοϊλ έχει πολιτική πυγμή λόγω Τραμπ. Διαθέτει άμεση πρόσβαση σε κέντρα ισχύος και, κυρίως, ικανότητα επιρροής. Αν αξιοποιήσει αυτό το δίκτυο με τον ίδιο ενθουσιασμό που δείχνει μέχρι τώρα, μπορεί να εξασφαλίσει για τη χώρα μας πιο ισχυρές αμυντικές συνεργασίες, επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία και υποστήριξη σε σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα. Να φέρει την ελληνική ατζέντα στην επιφάνεια των media, τα οποία ξέρει να διαχειρίζεται άριστα, δημιουργώντας ένα καλό κλίμα για τους Έλληνες, την ομογένεια και τους επενδυτές ώστε να βλέπουν τις ΗΠΑ όχι ως ένα μακρινό «παράγοντα», αλλά ως ένα φιλικό συνομιλητή.

Στο κάτω κάτω της γραφής, η διπλωματία δεν είναι μόνο ανακοινώσεις, συμφωνίες, επίσημα, ξύλινα χαμόγελα και σουαρέ. Είναι και οι άνθρωποι πίσω από αυτήν. Οι διεθνείς σχέσεις γίνονται πιο ισχυρές όταν δομούνται με αλήθεια, ανθρώπινη επαφή και ελληνικό φως. Κι αν η Ελλάδα έχει να κερδίσει κάτι από την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αυτό είναι ότι απέκτησε μια πρέσβειρα με ήρεμη δύναμη και επικοινωνιακό χάρισμα που δεν φοβάται να δείξει τον ανθρώπινο εαυτό της. Και ίσως, τελικά, αυτή να είναι η πιο δυνατή μορφή διπλωματίας.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι γυναίκες στη Βουλή δεν είναι πολλές. Με αυτή την αφορμή, να θυμηθούμε τα λόγια της Μισέλ Μπατσελέτ: «Για εμένα, μια καλά εδραιωμένη δημοκρατία είναι η δημοκρατία στην οποία οι γυναίκες όχι μόνο ψηφίζουν και εκλέγουν, αλλά μπορούν και να εκλέγονται». Ποια η γνώμη σας για τις γυναίκες στην πολιτική σκηνή;

Κατ’ αρχάς, να πω ότι είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Το απολαμβάνω κάθε μέρα. Είμαι ευγνώμων και προσεύχομαι για την ευκαιρία που μου δόθηκε να γίνω η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Οι γυναίκες που γνώρισα σε αυτήν τη χώρα είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές. Συνεργάστηκα με την υπουργό Πολιτισμού, η οποία είναι καταπληκτική και διαθέτει τεράστια γνώση. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση για την ιστορία και ανυπομονώ να γίνω πρότυπο –αν μπορώ και με ταπεινότητα– για τις γυναίκες της Ελλάδας ώστε να στέκονται υπερήφανες, να προβάλλουν τον εαυτό τους, να δείχνουν τι έχουν να προσφέρουν, να συμμετέχουν, να ενεργοποιούνται. Είμαι πολύ τυχερή που με εμπιστεύτηκε ο αγαπητός μου φίλος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στηρίζει πολύ τις γυναίκες. Έχει δυνατές και έξυπνες γυναίκες σε πολύ σημαντικές θέσεις στην κυβέρνησή του καθώς και ως πρέσβειρες σε όλο τον κόσμο. Είναι υπέροχο να βλέπω πόσο μας υποστηρίζει όλες. Και δεν το κάνει επειδή είμαστε γυναίκες. Το κάνει επειδή είμαστε η καλύτερη επιλογή για τις θέσεις που τελικά καταφέραμε να υπηρετούμε. Ο πατέρας μου μου έλεγε πάντα: «Κίμπερλι, ό,τι μπορεί να κάνει ένα αγόρι εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα». Και το έλεγε μπροστά στον αδελφό μου. Το λάτρεψα και το πίστεψα αυτό που έλεγε, όπως και τον ίδιο.

Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ανυπομονώ για τα επόμενα κεφάλαια και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε μαζί και θα αλλάξουμε την ιστορία.

Πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε την περίοδο των Χριστουγέννων εδώ στην Ελλάδα;

Αναλογιζόμενη τις γιορτές, δεν μπορώ να μη σκεφτώ ότι έχασα τον πατέρα μου την Ημέρα των Ευχαριστιών, πριν από χρόνια. Νιώθω πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ και θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα. Είναι απίστευτο! Ο υπέροχος γιος μου, τον οποίο αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι επίσης πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ. Σημαίνει πολλά για εμένα το να είμαι σε αυτή την εκπληκτική ιστορική κατοικία, το Jefferson House – να μπορώ να τη διακοσμήσω και να τη γεμίσω με αγάπη, γέλιο και φως, να φέρω εδώ τα σκυλιά που έχουμε διασώσει και να γιορτάσω μια τόσο μοναδική περίσταση όπως η γέννηση του Χριστού.

Η μόδα τι ρόλο παίζει στη ζωή σας;

Ένα από τα στοιχεία της μόδας που μου αρέσουν είναι ο τρόπος με τον οποίο ενδυναμώνει τις γυναίκες. Μπορούμε να κάνουμε επιλογές, να καθορίσουμε μια στιγμή, να εκπέμψουμε αυτοπεποίθηση, νοημοσύνη, συμπόνια, ενσυναίσθηση, μια σειρά συναισθημάτων, με βάση τα ρούχα μας. Κάποιες φορές η μόδα έχει να κάνει και με μεταβάσεις, νέα κεφάλαια, την εξερεύνηση διαφορετικών εκφράσεων του εαυτού μας, το πώς νιώθουμε, το τι προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά και με τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε εμβληματικές στιγμές και, όταν κοιτάζουμε πίσω, να έχουμε υπέροχες αναμνήσεις από τα διαφορετικά στάδια της ζωής μας. Νομίζω ότι είναι επίσης ένας ισχυρός τρόπος αυτοέκφρασης. Τα ρούχα μας λένε πολλά για εμάς και τη στιγμή που βιώνουμε. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, μελέτησα λίγο τη μόδα και τις υφές των υφασμάτων. Το μάθημα ήταν οι κοινωνικές και ψυχολογικές πτυχές της ενδυμασίας και τι σημαίνει η επιλογή χρωμάτων και υφασμάτων που κάνουμε. Η μόδα είναι ακόμα μια όμορφη αντανάκλαση των εποχών – τι φοράμε την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, το χειμώνα… Ανυπομονώ να ζήσω όλες τις εποχές και στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, όμως, δεν έχουμε πια έντονο χειμώνα!

Ο γιος μου, Ρόναν, ο οποίος είναι δεινός σκιέρ, σίγουρα θα ανακαλύψει τις χιονισμένες πίστες της χώρας σας! (γέλια)

Έχετε μιλήσει με θερμά λόγια για τους Ελληνοαμερικανούς αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην αμερικανική κουλτούρα και τονίζοντας τις παραδόσεις τους όσον αφορά την οικογένεια, την πίστη και την κοινωνική ευθύνη. Έχετε επίσης αναδείξει το δυνατό δεσμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας αποκαλώντας τη χώρα μας «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο». Τι υπόσχεση θα μπορούσατε να δώσετε στους εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς που περιμένουν με αγωνία να δουν τη χώρα τους να ευημερεί σε διάφορους τομείς;

Η θητεία μου ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, είναι από τις μεγαλύτερες τιμές και προνόμια της ζωής μου. Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρό μου εδώ, στην Αθήνα. Κι αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, έχω την ευκαιρία να τιμήσω τη χώρα στην οποία γεννήθηκα από ένα μέρος που σημαίνει τόσο πολλά για εμένα. Ένα μέρος που αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια καλύπτοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News, σπουδάζοντας ιστορία στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Davis με τον καθηγητή Στυλιανό Σπυριδάκη, μαθαίνοντας για την κληρονομιά, τις ρίζες, την αγάπη, την ποίηση, τη φιλοσοφία και την τέχνη της Ελλάδας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι εδώ, στον τόπο όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός. Είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Αλήθεια! Οι Έλληνες με έχουν υποδεχθεί πολύ θερμά, με έχουν αγκαλιάσει και έχουν δείξει αγάπη σε μένα και στην οικογένειά μου. Γι’ αυτό, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τιμώ κάθε μέρα τη χώρα μου, την Ελλάδα και, φυσικά, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που με έφερε σε αυτό τον αγαπημένο τόπο. Θα ανταποδίδω, θα φροντίζω τους ανθρώπους της χώρας και θα τηρώ την υπόσχεσή μου με την αφοσίωση και το σεβασμό μου.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις ελληνοαμερικανικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας;

Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί καταφέραμε κάτι ιστορικό με τη Σύνοδο P-TEC, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Τους τελευταίους δέκα μήνες, δουλεύαμε για να βεβαιωθούμε ότι θα επιτύχουμε θετικά και ουσιαστικά αποτελέσματα. Κι αυτό ακριβώς συνέβη. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να φιλοξενήσω στο σπίτι μου, το Jefferson House, τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, Μάικλ Ρήγας, και τον υφυπουργό Ενέργειας και Εμπορίου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ – για να αναφέρω μερικούς μόνο. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούμε και εκπληρώνουμε το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ, τις ιδέες του και την επιθυμία του για περιφερειακή σταθερότητα και ενεργειακή κυριαρχία εδώ, με την Ελλάδα να αποτελεί τον κόμβο – κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν όλοι προσοχή. Προχωρώντας προς τα πάνω μέσω του κάθετου διαδρόμου, σκέφτομαι όλα όσα προηγήθηκαν. Συναντηθήκαμε επίσης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και καταφέραμε να υπογράψουμε μια ζωτικής σημασίας συμφωνία, να κάνουμε κάτι μετασχηματιστικό που θα μείνει στην ιστορία. Να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη και να εξασφαλίσουμε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενέργεια και υγροποιημένο φυσικό αέριο για να κρατήσουμε ζωντανό τον ουκρανικό λαό που δέχεται επίθεση και αγωνίζεται για την πατρίδα του. Ξέρετε, η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας. Είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα να είναι σε θέση να προστατεύσει τα σύνορά της και να εγγυηθεί στους πολίτες της ότι θα έχουν φως και ενέργεια για να επιβιώσουν – ειδικά βλέποντας το λαό της Ουκρανίας να προσπαθεί να αντέξει το χειμώνα. Την περίοδο των εορτών, καθώς καθόμαστε και αναλογιζόμαστε, πρέπει να νιώθουμε ευλογημένοι. Οι Ουκρανοί παλεύουν να περάσουν το χειμώνα και να μη χαθούν περισσότερες ζωές. Κι αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια καθημερινά και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν κάθε ανθρωπιστική δράση και διπλωματική και ειρηνευτική πρωτοβουλία. Αν δεν το κάναμε, τι θα συνέβαινε; Αυτό είναι το θέμα. Ποτέ δεν λέμε ότι αυτό δεν μας αφορά ή ότι δεν είναι δικό μας πρόβλημα.

Κι όλο αυτό εκφράζει ευρύτερα την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ για ειρήνη.

Για άλλη μία φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ιστορία επιλέγοντας να ασχοληθεί με τα παγκόσμια προβλήματα και να αναλάβει το ρόλο του προέδρου της ειρήνης. Έκανε κάτι που θα σώσει ζωές και θα προφυλάξει τα παιδιά. Ως μητέρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο γιος μου μπορεί να υποχρεωθεί να πολεμήσει για να υπερασπιστεί τη χώρα του, τη χώρα στην οποία πιστεύει. Αυτό είναι κάτι που καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να περάσει, να σκεφτεί ότι: «Ο γιος μου μπορεί να σκοτωθεί στη γραμμή του πυρός υπερασπιζόμενος την πατρίδα του». Θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Η ειρήνη μέσω της δύναμης είναι το σύνθημα του προέδρου Τραμπ, αλλά πρέπει επίσης να προστατεύουμε τους ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο δώρο. Έχει ευλογηθεί με απίστευτες ικανότητες, είναι ο πιο εκπληκτικός πρόεδρος στην πολιτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η παρακαταθήκη του θα είναι οι ζωές που έσωσε.

Βρίσκεστε στην Ελλάδα μόλις ένα μήνα. Τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες και τη χώρα μας ξεχωριστούς για εσάς μέχρι στιγμής;

Η αγάπη για την οικογένεια, τα παιδιά και τη θρησκεία. Μου αρέσει πολύ το πόσο ζεστοί, στοργικοί, αυθεντικοί και γεμάτοι ζωή είναι οι Έλληνες. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες κουλτούρες που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και σε προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους… Θεωρώ αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ ξεχωριστά και μοναδικά, για τα οποία οι Έλληνες και οι Ελληνοαμερικανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι.

Οι γυναίκες που γνώρισα εδώ είναι συναρπαστικές, δυνατές, έξυπνες, εμβληματικές.

Σας έχουμε δει να παρακολουθείτε αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πώς περάσατε στον αγώνα ποδοσφαίρου Ολυμπιακός - Real Madrid;

Αφού παρακολούθησα στο MadWalk το fashion show της ταλαντούχας και αναγνωρισμένης σε παγκόσμιο επίπεδο φίλης μου Σίλιας Κριθαριώτη, πήγα στο γήπεδο για να δω το συγκεκριμένο ματς. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με σκορ 3-4! Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την ψυχή του απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και το κλίμα ήταν μοναδικό. Μας άρεσε πολύ. Ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο, ενώ εγώ, χάρη στη μητέρα μου, που με πήγε κάποτε στα προκριματικά, κατέληξα να είμαι το μοναδικό κορίτσι στην ομάδα. Αγαπώ τα σπορ και θα στηρίξω όλες τις ελληνικές ομάδες. Θέλω επίσης να στηρίξω και τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες εργάζονται εξίσου σκληρά με τους άντρες χωρίς να λαμβάνουν την ίδια αναγνώριση.

Η σχέση σας με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ ισχυρή. Τι σας ζήτησε να αλλάξετε, να βελτιώσετε και να σταθεροποιήσετε στη διπλωματική σας στρατηγική ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα;

Είναι βέβαιος ότι θα κάνω εξαιρετική δουλειά και θα υλοποιήσω όλα όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και στην ατζέντα του. Οι οδηγίες ήταν σαφείς από το ξεκίνημα. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τις χώρες μας πιο δυνατές και ασφαλείς και με περισσότερη ευημερία. Αυτό είναι το motto όχι μόνο του προέδρου Τραμπ και της άμεσης ατζέντας του, αλλά και του State Department, στο οποίο έχω την τύχη να ανήκω και να εργάζομαι. Ο πρόεδρος έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες αυτών που έχει επιλέξει για όλα τα αξιώματα, είτε πρόκειται για υπουργούς είτε για πρεσβευτές. Κι αυτό είναι που εκτιμώ σε εκείνον. Κάνει τη δουλειά του. Έχει περάσει πάνω από είκοσι χρόνια με ανθρώπους όπως εγώ, και νιώθω μεγάλη τιμή που τον υπηρετώ, που τον βοήθησα στις δύο τελευταίες εκλογές –σε εκείνες του 2016 τον είχα καλύψει ως δημοσιογράφος–, έχοντας μια θέση στην πρώτη σειρά της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας. Κάθε πρωί όταν ξυπνάω, σκέφτομαι τι ακριβώς θα ήθελε ο πρόεδρος να επιτύχω, πώς θα κάνω υπερήφανη τη χώρα μου και, κυρίως, εκείνον.

Κλείνοντας αυτήν τη συνέντευξη, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και τις ευχές σας για το 2026 για την Ελλάδα και τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.

Βρισκόμαστε σε μια καταπληκτική φάση στις διμερείς μας σχέσεις. Ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρές και προσπαθώ διαρκώς να τις κάνω ακόμα πιο στέρεες. Από την ενέργεια, το εμπόριο και τις συναλλαγές μέχρι τις σχέσεις μεταξύ των λαών, υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες εδώ. Πραγματικά αδημονώ να δω εκατομμύρια Αμερικανών να επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα σας για να απολαύσουν τον πολιτισμό της και να αγκαλιάσουν το λαό της. Θα είναι υψίστης σημασίας για την οικονομική άνθησή της. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικός τόπος από την Ελλάδα όσον αφορά την επίτευξη του στόχου μας για την περιφερειακή σταθερότητα. Η σκέψη μου είναι αφοσιωμένη σε αυτόν – και έχουμε καταφέρει να κάνουμε τόσο πολλά σε μόλις ένα μήνα. Επομένως, μπορείτε να φανταστείτε πόσα παραπάνω θα κάνουμε μαζί τα επόμενα τρία και πλέον χρόνια. Είναι υπέροχο. Η Ελλάδα ξεπερνά κάθε φορά τις προσδοκίες μας. Ανταποκρίνεται πάντα στο κάλεσμά μας. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τους Αμερικανούς και τον πρόεδρό μας. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος, κάτι που έχει χτίσει έναν άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο χωρών μας. Ανυπομονώ λοιπόν για τα επόμενα κεφάλαια, τις ευκαιρίες και τις αναμνήσεις που θα δημιουργήσουμε μαζί και θα αλλάξουμε την ιστορία. Τη νέα χρονιά, θέλω επίσης να προσφέρω στη νέα μου κοινότητα στην Ελλάδα στηρίζοντας φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και καταφύγια διάσωσης ζώων. Έχω εμπειρία σε αυτό καθώς, μεταξύ άλλων, η μητέρα μου δίδασκε παιδιά με ειδικές ανάγκες και ασχολούνταν παράλληλα με την προστασία ζώων. Έχω αρκετά σκυλιά –ορισμένα με αναπηρία ή με άλλα προβλήματα υγείας–, τα οποία αγαπώ πολύ. Όταν έχεις ευλογηθεί τόσο, νομίζω ότι είναι καθήκον σου να ανταποδώσεις με όλη σου την καρδιά. Αυτό είναι κάτι που ανυπομονώ να κάνω για την Ελλάδα, η οποία έχει ευλογήσει και μένα και το γιο μου, Ρόναν.

