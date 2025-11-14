Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, παραχωρεί την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη ανοίγοντας τα χαρτιά της και φροντίζοντας να φωτίσει τις προτεραιότητες, το όραμα και το προσωπικό της στίγμα στη νέα αυτή αποστολή.

Το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας

Η δυναμική διπλωμάτης αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί»

Σε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα χαρακτηρίζει «ατυχές» γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στα χέρια της COSCO και υπογραμμίζει ότι υπάρχουν τρόποι να αντισταθμιστεί η κινέζικη επιρροή με αμερικανικές υποδομές σε άλλα λιμάνια. «Υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί», υπογραμμίζει.

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στην εποχή που το μεγαλύτερο λιμάνι πέρασε στα χέρια της κινεζικής εταιρείας ανέφερε ότι «δεν υπήρχε τόση σταθερότητα» στην Ελλάδα. «Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μία περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση», υποστήριξε.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νωρίτερα, σήμερα, είχε την πρώτη επίσημη συνάντηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο επίκεντρο της συνάντηση βρέθηκαν «οι στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

Προηγήθηκε η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι δύο τους τόνισαν την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της αξίας του διαλόγου μεταξύ των λαών.