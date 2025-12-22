Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντιμίτριεφ, θα ενημερώσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις αμερικανικές προτάσεις σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος, μόλις επιστρέψει στη Μόσχα από το Μαϊάμι.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έφτασε στο Μαϊάμι το Σάββατο, όπου είχε διήμερες συνομιλίες με τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τις αναφορές από το Μαϊάμι, οι συζητήσεις με την ρωσική αντιπροσωπεία ήταν «εποικοδομητικές» και ακολούθησαν τις συνομιλίες που είχαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές με τις ομάδες των Ουκρανών και των Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι το βασικό ζητούμενο στις συνομιλίες ήταν να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων με όλες τις πλευρές.

Παρά το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική συμφωνία, ούτε σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών, όλες οι πλευρές εμφανίστηκαν ικανοποιημένες μετά το πέρας τους.

Ικανοποίηση από όλους παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία

«Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών στη Φλόριντα η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε σειρά παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους της», έγραψαν στο Χ ο Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που συντόνισε αυτές τις συνομιλίες, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην επεξεργασία και εναρμόνιση των θέσεων όλων των πλευρών αναφορικά με «τέσσερα έγγραφα- κλειδί»: ένα «σχέδιο 20 σημείων», ένα «πολυμερές πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας», ένα «αμερικανικό πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία» και ένα «σχέδιο για την οικονομία και την ευημερία».

Εξάλλου οι διαπραγματευτές έδωσαν ιδιαίτερα σημασία στα «χρονοδιαγράμματα» και «την ακολουθία των επόμενων βημάτων», σημείωσε ο Γουίτκοφ. Την προηγούμενη εβδομάδα Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν επισημάνει ότι σημειώθηκαν πρόοδοι στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν η Μόσχα θα αποδεχθεί τους όρους αυτούς.

«Η ειρήνη δεν θα πρέπει να είναι μόνο τερματισμός των εχθροπραξιών, αλλά και τα αξιοπρεπή θεμέλια για ένα σταθερό μέλλον», υπογράμμισε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις συνομιλίες «πάνω στα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση», χαρακτηρίζοντάς τες επίσης «εποικοδομητικές» και σημειώνοντας ότι «προχωρούν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς».

Δεν προβλέπεται συνάντηση Μόσχας- Ουάσινγκτον- Κιέβου

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν και με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος επίσης χαιρέτισε τον εποικοδομητικό χαρακτήρα των συνομιλιών. Ο Γουίτκοφ έκανε λόγο για «παραγωγικές και εποικοδομητικές» συναντήσεις.

«Η Ρωσία παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε στο Χ ο Αμερικανός απεσταλμένος. «Η Ρωσία εκτιμά πολύ τις προσπάθειες και την υποστήριξη των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και την αποκατάσταση της παγκόσμιας ασφάλειας», πρόσθεσε.

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ σχολίασε ωστόσο ότι «δεν σχεδιάζεται» μια συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, αν και το Κίεβο αναφέρθηκε σε μια σχετική πρόταση της Ουάσινγκτον.

Τι λένε οι Αμερικανοί

Πριν από τη συνάντηση στο Μαϊάμι, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών εξακολουθούσαν να αναφέρουν ότι ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να καταλάβει ουκρανικό έδαφος, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters την Παρασκευή, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ έγραψε στο X ότι, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία «δεν έχει επί του παρόντος την ικανότητα να κατακτήσει και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, πόσο μάλλον την Ευρώπη».

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας Ρεπουμπλικάνος στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στην εκπομπή «Meet The Press» του NBC την Κυριακή ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Πούτιν θα αποδεχθεί την τρέχουσα συμφωνία.

Εάν δεν το κάνει, είπε ο Γκράχαμ, η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση παρόμοια με τις πρόσφατες ενέργειές της εναντίον πετρελαιοφόρων στα ανοικτά της Βενεζουέλας και να «κατασχέσει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις».

Τυχόν άρνηση της Ρωσίας να αποδεχθεί την συμφωνία θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της «ως κράτους που υποστηρίζει την τρομοκρατία επειδή απήγαγε 20.000 Ουκρανόπουλα», πρόσθεσε ο Γκράχαμ.

Επιπλέον σύμφωνα με τον Γκράχαμ, στην περίπτωση που η Ρωσία απορρίψει την συμφωνία, θα πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία οι Tomahawk και να αρθούν οι όποιοι περιορισμοί.