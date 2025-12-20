Οι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζουν να εκτιμούν ότι στόχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι η κατοχή ολόκληρης της Ουκρανίας, αλλά και η ανάκτηση όλων των κομματιών της Ευρώπης που κάποτε ήταν μέρος της πρώην σοβιετικής αυτοκρατορίας, ανέφεραν έξι πηγές με γνώση των αμερικανικών εκθέσεων. Η εικόνα αυτή επικρατεί στις υπηρεσίες παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες αναμένεται ότι δεν θα ικανοποιήσουν τις βλέψεις της Ρωσίας όσον αφορά στα εδάφη που στοχεύει να πάρει πίσω.

Παράλληλα η εικόνα που προκύπτει από τις εκθέσεις αυτές είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που παρουσιάζουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του για την ειρήνη στην Ουκρανία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν επιθυμεί τη λήξη της σύγκρουσης. Η πιο πρόσφατη από τις εκθέσεις χρονολογείται στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Ρώσου ηγέτη ότι δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη.

Σταθερά τα συμπεράσματα εδώ και τρία χρόνια

Τα συμπεράσματα των ΗΠΑ παραμένουν σταθερά από τότε που ο Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022. Ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις Ευρωπαίων ηγετών και μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες επιδιώκει να ελέγξει ολόκληρη την Ουκρανία καθώς και εδάφη χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

«Οι πληροφορίες ανέκαθεν έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει παραπάνω», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Δημοκρατικός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, Μάικ Κουίγκλι. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι γι’ αυτό. Οι Πολωνοί είναι απολύτως πεπεισμένοι. Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι είναι οι πρώτες».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους των περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, που αποτελούν τη βιομηχανική καρδιά του Ντονμπάς, τμήματα των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και την Κριμαία, τη στρατηγικής σημασίας χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Πούτιν θεωρεί την Κριμαία και τις τέσσερις αυτές περιφέρειες ως ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος, ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας — απαίτηση που απορρίπτουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πλειονότητα των Ουκρανών.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου» και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «είναι πιο κοντά από ποτέ», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει τις εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Πρόοδος στις εγγυήσεις ασφάλειας

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ —ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ— εδώ και εβδομάδες διαπραγματεύονται ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, παραμένουν σοβαρές διαφωνίες, κυρίως στο εδαφικό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Παρασκευή με Ουκρανούς διαπραγματευτές στο Μαϊάμι και επρόκειτο να έχουν συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διαπραγματευτές κατέληξαν τη Δευτέρα, στις συνομιλίες στο Βερολίνο, σε μια ευρεία συμφωνία σχετικά με ισχυρές, με αμερικανική στήριξη, εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες και δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Μία πηγή και ένας διπλωμάτης ανέφεραν ότι οι εγγυήσεις αυτές συνδέονται με την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία από τον Ζελένσκι. Ωστόσο, άλλοι διπλωμάτες τόνισαν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει αποφασιστεί και ότι εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αποκλείσει την εκχώρηση εδαφών.

Οι διπλωμάτες σημείωσαν ότι οι εγγυήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, προβλέπουν την ανάπτυξη μιας κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης ασφαλείας σε γειτονικές χώρες και σε περιοχές της Ουκρανίας μακριά από τις γραμμές του μετώπου, με στόχο την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με μία πηγή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν στους 800.000 στρατιώτες, αν και αρκετοί διπλωμάτες ανέφεραν ότι η Ρωσία επιδιώκει χαμηλότερο όριο, στο οποίο εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν οι Αμερικανοί.

Οι ΗΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες και άλλη υποστήριξη, ενώ το πακέτο θα επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δύο πηγές, το σχέδιο της Ουάσινγκτον περιλαμβάνει επίσης αμερικανικής υποστήριξης εναέριες περιπολίες πάνω από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός την Πέμπτη, λέγοντας: «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο ακόμη δεν μπορώ να πάρω απάντηση: τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας;».

Παραμένει, πάντως, εξαιρετικά αβέβαιο αν ο Πούτιν θα αποδεχθεί τέτοιες εγγυήσεις, καθώς έχει επανειλημμένα απορρίψει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επιμένει στις εδαφικές της απαιτήσεις

Ο Πούτιν δεν προσέφερε καμία ουσιαστική υποχώρηση, αν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του δήλωσε έτοιμος να συζητήσει για ειρήνη. Υποστήριξε ότι οι όροι του πρέπει να γίνουν αποδεκτοί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προελάσει κατά 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα φέτος.

Δεν είναι σαφές πώς έχουν αντιδράσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στις απαιτήσεις του Πούτιν. Ο Γουίτκοφ έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι η Ρωσία έχει δικαίωμα να διεκδικεί τις τέσσερις περιφέρειες και την Κριμαία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από τον αρχικό του στόχο, δηλαδή την κατάκτηση της Ουκρανίας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία ή αν θέλει να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει πει ανοιχτά», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου.

«Γνωρίζουμε τι επιδίωκαν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν πετύχει αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε.