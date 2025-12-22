Το Κρεμλίνο διέψευσε τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να καταλάβει το σύνολο της Ουκρανίας και να ανακτήσει περιοχές της Ευρώπης που στο παρελθόν ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείτο έξι ανώνυμες πηγές, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να εκτιμούν ότι ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει αυτούς τους στόχους και τον εμφανίζουν να θέλει την κατάληψη και την προσάρτηση περιοχών που σήμερα ανήκουν σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Λάθος οι εκτιμήσεις

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα δεν μπορεί να αξιολογήσει την αξιοπιστία των πηγών που επικαλείται το πρακτορείο, ωστόσο τόνισε πως, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται σε όσα πιστεύουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τότε τα συμπεράσματά τους είναι εσφαλμένα.

«Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση», υπογράμμισε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στις εκτιμήσεις που αποδίδονται στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.