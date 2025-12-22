Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Μαρινάκης, προχώρησαν σε μια ουσιαστική πράξη στήριξης, προσφέροντας το ποσό των 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος, ενισχύοντας το έργο του οργανισμού για τα παιδιά που νοσούν.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε μέσω του Δ’ Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, σε ζωντανή σύνδεση με το Mega, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.

Για σχεδόν 30 χρόνια, το Make-A-Wish Ελλάδος μετατρέπει τις ευχές σε δύναμη, τις στιγμές σε κουράγιο, και το «εύχομαι» σε «μπορώ». Μαζί, ο Ολυμπιακός και το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, γράφοντας νέες ιστορίες δύναμης και έμπνευσης για κάθε παιδί που νοσεί,… pic.twitter.com/3KzV3L9TOR — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, το Make-A-Wish Ελλάδος βρίσκεται δίπλα σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες, μετατρέποντας τις ευχές τους σε δύναμη, τις στιγμές σε κουράγιο και το «εύχομαι» σε «μπορώ». Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία με τον Ολυμπιακό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί ένα κοινό ταξίδι προσφοράς, δημιουργώντας νέες ιστορίες έμπνευσης και ελπίδας για κάθε παιδί που αγωνίζεται και ονειρεύεται.

Όπως επισημαίνεται και στη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η προσφορά των 25.000 ευρώ προς το Make-A-Wish Ελλάδος έγινε μέσω του Κώστα Καραπαπά, υπογραμμίζοντας ότι για τον Ολυμπιακό η στήριξη των παιδιών δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια βαθιά αξία. Γιατί, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, στον Ολυμπιακό κάθε παιδί έχει τη θέση του στην καρδιά του συλλόγου.