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Θετικό πρόσημο για την Εθνική Ελλάδας στο 2-2 με τη Σουηδία στο εκτός έδρας φιλικό. Τσιμίκας και Μασούρας οι σκόρερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος που είχε τις ευκαιρίες και τα δοκάρια. Επόμενο φιλικό στις 7 Ιουνίου με την Ιταλία στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου.

Στο πρώτο ημίχρονο και ευκαιρίες είχαμε και γκολ είχαμε και δοκάρι είχαμε και σε πολλά η Εθνική έφερε στο νου τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις που είχαν λείψει. Κόντρα σε μία Σουηδία που μάλλον βρέθηκε σε… κατάσταση σοκ από το καλό ξεκίνημα των αντιπάλων, η Ελλάδα μπήκε δυνατά, προειδοποίησε σε ευκαιρία του Τετέι, βρήκε το γκολ στο 10ο λεπτό με πανέμορφο πλασέ του Τσιμίκα, ενώ είχε και δοκάρι σε τρομερό σουτ του Κουμπέλη.

Το 3-4-3 με την τριάδα στην άμυνα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς και μένει να δούμε αν ήταν δοκιμή ή… προαναγγελία αυτού που θέλει να περάσει στην ομάδα, λειτούργησε καλά στο πρώτο μέρος, με τους Σουηδούς να απειλούν κυρίως με τον Γιόκερες, αλλά η μεγαλύτερή τους ευκαιρία ήταν αυτή που… δεν έγινε όταν μετά από λάθος του Ρότα, ο φορ της Άρσεναλ κινήθηκε στην περιοχή, γύρισε στον Ίσακ, αλλά ο Ρέτσος έκανε τη σωτήρια προβολή.

Στο δεύτερο μέρος η Εθνική ξεκίνησε με νέο δοκάρι, αυτή τη φορά από ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Παυλίδη, ενώ λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 52′, ο Τζόλης με ωραίο πλασέ άγγιξε το 0-2, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο 53′ και κόντρα στη ροή του αγώνα και με αρκετή δόση τύχης, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Ο Γιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα άλλαξε πορεία πάνω στον Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα του Τζολάκη για το 1-1.

Η συνέχεια έφερε αλλαγές, ως είθισται στα φιλικά, αλλά και αλλαγή στο σκορ, αφού η Σουηδία έφερε τούμπα το ματς στο 69ο λεπτό με γκολ του Νίλσον.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Ελλάδα γλίτωσε την ήττα και πήρε το λιγότερο που δικαιούταν σε ένα ματς που σίγουρα δεν άξιζε να χάσει. Ο Μασούρας λύτρωσε την Εθνική με προβολή, μετά από σέντρα του Κωστούλα, διαμορφώνοντας το 2-2.

Επόμενο φιλικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 7 Ιουνίου στο Ηράκλειο με αντίπαλο την Ιταλία.