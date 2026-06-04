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Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία ο Λούκα Μόντριτς βρίσκεται σε σκέψεις, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια με το τέλος του ερχόμενου Μουντιάλ.

Το συμβόλαιο του Κροάτη σούπερ σταρ με τη Μίλαν λήγει αυτό το καλοκαίρι, όμως το αρχικό πλάνο ήταν να επεκταθεί για ακόμα έναν χρόνο.

Ωστόσο, αυτό θα συνέβαινε μονάχα στην περίπτωση που η ομάδα του Μιλάνου κατάφερνε να εξασφαλίσει μία θέση στην τετράδα της Serie Α, η οποία θα οδηγούσε απευθείας στη League phase του επόμενου UEFA Champions League.

Αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς την τελευταία αγωνιστική η Μίλαν έχασε από την Κάλιαρι και η Κόμο του Τάσου Δουβίκα την προσπέρασε. Έτσι, η απουσία της ιταλικής ομάδας από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση άλλαξε εντελώς την κατάσταση.

Επιπλέον, η αστάθεια εντός του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων μεταξύ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και του Μαξ Αλέγκρι, που οδήγησαν στην απόμακρυσνη του Ιταλού ήταν καθοριστηκής σημασίας.

Ο 40χρονος πλέον Μόντριτς, θέλει να αποσυρθεί εκπροσωπώντας την Κροατία για μία τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το όποιο μάλιστα θα είναι το πέμπτο του.