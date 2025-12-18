Η είδηση ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα αναλάβει μέσω χορηγίας την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου έγινε σημείο αναφοράς σε πολλά Μέσα στο εξωτερικό. Στα άρθρα τους φιλοξενούν εγκωμιαστικά σχόλια για τον ηγέτη του Ολυμπιακού και την προσφορά του στον αθλητισμό.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του «Sportsin». Μεταξύ άλλων σε αυτό αναφέρει: «Το Παναθηναϊκό Στάδιο, συμβολική κοιτίδα του σύγχρονου Ολυμπισμού και ένας από τους πιο πλούσιους σε ιστορία αθλητικούς χώρους στον κόσμο, ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Πάνω από έναν αιώνα μετά την ανακατασκευή του για να φιλοξενήσει τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896, ο εμβληματικός αθλητικός χώρος της Αθήνας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής χάρη σε μια συμμαχία που συνδυάζει παράδοση, δέσμευση και όραμα για το μέλλον».

Σχολιάζοντας τη συμφωνία επισημαίνει ότι «ανοίγει το δρόμο για μια ολοκληρωτική ανακαίνιση του σταδίου, η οποία θεωρείται ως πράξη ιστορικής ευθύνης και γνήσιας υποστήριξης του αθλητισμού, χωρίς ανταποδοτικά συμφέροντα».

Παράλληλα, στέκονται στη νέα εποχή που θα φέρει στο Παναθηναϊκό Στάδιο και τη δυνατότητα φιλοξενίας επίσημων αγώνων του Diamond League.

«Με την ανακαίνιση του το ιστορικό στάδιο της Αθήνας, αναβαθμίζοντας την υποδομή του, θα μπορεί να φιλοξενήσει και πάλι διεθνείς αθλητικούς αγώνες. Το έργο θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου δαπέδου στίβου που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές της Διεθνούς Λίγκας Diamond League, καθώς και την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με φωτιστικά LED» επισημαίνει η «Thenationalherald».

Σε ανάλογο μήκος κύματος και το δημοσίευμα της «The Stadium Business». Πέρα από τα κολακευτικά σχόλια για την χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η αρθρογράφος στέκεται και στην χρηματοδότηση για την πρόσοψη της ΕΟΕ.

«Επιπλέον, ο Μαρινάκης – ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ολυμπιακός και της αγγλικής ομάδας Nottingham Forest της Premier League – θα χρηματοδοτήσει τον φωτισμό της πρόσοψης της έδρας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με σχέδιο φωτισμού της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας φωτισμού, Ελευθερίας Ντεκώ» αναφέρει χαρακτηριστικά το σχόλιο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αναλάβει τη στήριξη του Παγκοσμίου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, μέσω της ALTER EGO MEDIA, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε προσφέρει πριμ ύψους 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών για τις επιτυχίες τους.