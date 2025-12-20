Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε εκ νέου ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτή τη φορά έπειτα από σοβαρή καταγγελία του 22χρονου τραγουδιστή, Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος κάνει λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο» από τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Το «Βήμα» βρέθηκε στην πρεμιέρα του, το βράδυ της Πέμπτης, στην Ακτή Πειραιώς. O ίδιος δεν απάντησε δημόσια και ευθέως στις κατηγορίες, επέλεξε όμως να σχολιάσει εμμέσως την υπόθεση. Άνοιξε το πρόγραμμά του με το εμβληματικό «Ανήκω σε εμένα», αλλάζοντας τους πρώτους στίχους σε «Ανήκω σε εμένα και στη μοναχικότητά μου», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Να ξανασυστηθώ, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός».

<br />

Δείχνοντας ότι γνωρίζει το βάρος όσων ακούγονται γύρω από το όνομά του, απευθύνθηκε στο κοινό με τη φράση «για να περάσεις καλά, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου», με τους παρευρισκόμενους να τον υποδέχονται με θερμό χειροκρότημα και επευφημίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απέφυγε κάθε δήλωση σε τηλεοπτικές κάμερες και δημοσιογράφους, επιλέγοντας να τοποθετηθεί για την υπόθεση αποκλειστικά μέσω του δικηγόρου του.

«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο τραγουδιστής δήλωσε ότι οι κατηγορίες είναι «ψευδείς και ανυπόστατες» και αποτελούν μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου εκβιασμού που στοχεύει στην προσωπική και επαγγελματική του δυσφήμιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής: Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις, των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του, με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες, περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου, συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης, ήδη εδώ και περίπου πέντε ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες, για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση, που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

Τι καταγγέλει ο νεαρός τραγουδιστής

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του, ο νεαρός τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, κατέθεσε μήνυση κατά του τραγουδιστή, κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, με τον ίδιο να τονίζει ότι ζητά ηθική δικαίωση και όχι χρήματα.

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Πέμπτης, ο 22χρονος τραγουδιστής μιλώντας στις κάμερες είπε: «Ο,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο, θέλω να βγει η αλήθεια».



Τι αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά του

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο νεαρός τραγουδιστής, όλα ξεκίνησαν στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μηνυτήρια αναφορά, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Ήδη από τα πρώτα δέκα λεπτά της παρουσίας μου εκεί, ο εγκαλούμενος προέβη σε χρήση κοκαΐνης μπροστά μου, προσφέροντάς μου και εμένα, ενώ όταν αρνήθηκα μου απάντησε ότι «είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου». Εν τέλει, απέφυγα τη χρήση ναρκωτικών λέγοντάς του ότι δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και πως δε θα ήθελα να προβώ σε χρήση, γεγονός που σεβάστηκε».

Σύμφωνα με τον 22χρονο, που ασχολείται με τη μουσική τα τελευταία τρία χρόνια, ο τραγουδιστής προχώρησε τις επόμενες ημέρες σε άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

«Η γενικευμένη πίεση που δεχόμουν με τόσο απροκάλυπτο τρόπο μου κατέστησε σαφές ότι αν ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου θα έπρεπε να συντηρήσω πολύ δύσκολες ισορροπίες. Από τη μία μεριά δεν επιθυμούσα να προβώ σε ερωτικές πράξεις με τον κ. Μαζωνάκη, από την άλλη γνώριζα ότι δε θα μπορούσα να γίνω περισσότερο δυσάρεστος ή να αντιδράσω εντονότερα», συνεχίζει στη μηνυτήρια αναφορά ο 22χρονος.

Το εξώδικο του επιχειρηματία

Τελευταία εξέλιξη αποτελεί το εξώδικο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο απέστειλε το πρωί της Παρασκευής ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν ο τραγουδιστής την προηγούμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξωδίκου, είχε υπάρξει συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας και τη φετινή περίοδο, ενώ, όπως υποστηρίζεται, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και αλλαγές στον χώρο του καταστήματος κατόπιν υποδείξεων του καλλιτέχνη. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι η συμφωνία δεν τηρήθηκε, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να επέλεξε τελικά τη συνεργασία με άλλο επιχειρηματικό σχήμα.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σημαντικά χρηματικά ποσά, περίπου 200.000 ευρώ, που φέρεται να κατέβαλε ο επιχειρηματίας για λογαριασμό του τραγουδιστή. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η επιστροφή τόσο της προκαταβολής που είχε καταβληθεί όσο και των εξόδων.

Στην ίδια εξώδικη δήλωση, απορρίπτονται ως αβάσιμες οι υπόνοιες ότι οι επιχειρηματίες του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου εμπλέκονται στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του τραγουδιστή.

Ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, έπειτα από πρωτοβουλία της οικογένειάς του, εξέλιξη που προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στους θαυμαστές του όσο και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ίδιος τότε, στις πρώτες του δηλώσεις, θέλησε να «ευχαριστήσει το κοινό του για τη στήριξη», αλλά και να τονίσει πως «δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα». Πέντε μέρες μετά, στις 18 Αυγούστου, έλαβε εξιτήριο.

Μέσα Σεπτεμβρίου, έναν περίπου μήνα μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με την οικογένειά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε μηνύσεις κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον εγκλεισμό του.

Στον πλευρό του Μαζωνάκη η ελληνική κοινωνία

Πρωτοφανές χαρακτηρίζουν αρκετοί το μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς τον δημοφιλή τραγουδιστή. Παρουσιαστές και δημοσιογράφοι εξέφρασαν δημόσια τη στήριξη τους στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ακολούθησε χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την πλειονότητα των χρηστών να στέκονται στο πλάι του.

Το ερώτημα που απασχολεί είναι το εξής: Πώς γίνεται να ακούγονται μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών, όσα δεν έχουν ακουστεί για τον Μαζωνάκη τα 30 και πλέον χρόνια καριέρας του;

Τι προβληματίζει:

Η προαναγγελία της μήνυσης, αρκετές μέρες πριν γίνει η καταγγελία, είναι κάτι που δεν συναντάται συχνά

Η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Μαζωνάκη, ενώ τα όσα καταγγέλθηκαν συνέβησαν 9 μήνες πριν

Το πρόσφατο παρελθόν του καλλιτέχνη με τον εγκλεισμό σε ψυχιατρείο τον Αύγουστο και τις οικογενειακές διαμάχες που ακολούθησαν, περιπλέκουν την κατάσταση

Η καταγγελία του ίδιου του Μαζωνάκη, μέσω του δικηγόρου του, για εκβιασμό από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων

Τι κρύβεται πίσω από τις διαρροές των τελευταίων ημερών, για ακόμα δύο άτομα που σκέφτονται να καταγγείλουν τον τραγουδιστή

Εντύπωση προκάλεσε, επίσης, η απάντηση του 22χρονου στο ερώτημα γιατί διατηρεί ακόμα σε λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινές φωτογραφίες του με τον άνθρωπο που κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση: «Είναι η δουλειά μου, να διαγράψω τη δουλειά μου;». Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος συνέχισε να συνεργάζεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μετά τα περιστατικά που κατήγγειλε.

Εγώ προσωπικά αν δεχόμουν σε εργασιακό περιβάλλον παρενόχληση ή θα το είχα καταγγείλει αμέσως ή θα είχα παραιτηθεί …. Ούτε λαικ , ούτε στορυ , ούτε φωτό με αυτόν που με παρενόχλησε …. Αλλά εκεί ο τύπος έχριζε βιογραφικό κ τα ανεχόταν όλα #Μαζωνακη — Σεέναφλαμένγκοεπάνω (@To_bee_or_not) December 19, 2025

Χαίρομαι που ο κόσμος πλέον δεν τρώει «φούμαρα» κ μεταξωτές κορδέλες και είναι στο πλευρό του #Μαζωνακη — Bambie (@_Soragia) December 18, 2025

Πρέπει να έχουν σκυλιάσει που βλέπουν την αγάπη που παίρνει από τον κόσμο και δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για να τον χτυπήσουν . Εύχομαι να τους παει τρένο. #Μαζωνακη — angelos.oreo💫 (@angelos_oreo) December 18, 2025

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν πως πίσω από τις καταγγελίες, κρύβεται ένα πολύ καλό επικοινωνιακό τρικ, ώστε να διαφημιστεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Άλλοι θεωρούν πως το #MeToo εφαρμόζεται επιλεκτικά, ανάλογα με το δημόσιο πρόσωπο και πόσο συμπαθές είναι στο κοινό.

Ωστόσο, ό,τι κι αν πιστεύει ο καθένας από εμάς, η συνέχεια της υπόθεσης θα κριθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.