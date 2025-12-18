Πάταγο στον καλλιτεχνικό χώρο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη καταγγελιών νεαρού τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες συγκεκριμενοποιήθηκαν σήμερα, με την κατάθεση εκ μέρους του 21χρονου, μήνυσης κατά του δημοφιλούς καλλιτέχνη, μετον οποίο είχαν συνεργαστεί την περασμένη Άνοιξη, σε κέντρο διασκέδασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐒𝐓𝐄𝐅 (@stef_officia1)

Βγαίνοντας μάλιστα από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, o Στέφανος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. […] Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο», σημείωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στα συμβάντα, είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά [τι λένε οι άλλοι]. Ναι, [συνέχισα να εργάζομαι] κανονικά. Όχι, καμία επαφή [με τον κ. Μαζωνάκη]. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση».

Στην ερώτηση γιατί ακόμη στο προφίλ του είναι οι φωτό του με τον Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής απάντησε: «Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου;».

Σε άλλο σημείο, ο 21χρονος τόνισε ότι υπάρχουν μάρτυρες για όσα περιγράφει στην καταγγελία του.