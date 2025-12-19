Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς εν μέσω σοβαρών καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν κατηγορίες για ασέλγεια από 22χρονο. Είναι μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν προέβη σε άμεση δημόσια απάντηση για όλα όσα τού καταλογίζονται, ωστόσο σχολίασε εμμέσως την κατάσταση με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο. Μέσα δηλαδή από την παρουσία και τα λόγια του στη σκηνή.

«Ανήκω σε εμένα»

Η χθεσινοβραδινή εμφάνισή του άρχισε με το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα», ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της δισκογραφικής καριέρας του, αλλά με αλλαγμένους τους πρώτους στίχους. Όπως τραγούδησε παραποιημένα «Ανήκω σε εμένα και στη μοναχικότητά μου» κι αμέσως μετά πρόσθεσε τη φράση «να ξανασυστηθώ, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του, δείχνοντας ότι γνωρίζει το βάρος των όσων ακούγονται γύρω από το όνομά του, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Για να περάσεις καλά, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου».

Οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχθηκαν με έντονα χειροκροτήματα και επευφημίες, τόσο κατά την είσοδό του στη σκηνή όσο και στα σημεία όπου άφηνε αιχμές μέσα από τα λόγια του, φωνάζοντας «γεια σου Γιώργο».

<br />

Το ευχαριστώ στο κοινό του

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της εμφάνισής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε το κοινό για το γεγονός ότι «βρίσκομαι μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας και με τα κάτω μας».

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, ο τραγουδιστής θέλησε να έρθει ακόμη πιο κοντά στο ακροατήριο του, να το ακούσει και να το νιώσει. Στη σκηνή ανέβηκε μαζί του και ο Apon, με τον οποίο εμφανίζονται μαζί στην Ακτή Πειραιώς. Οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν τον χώρο και ερμήνευσαν παρέα αρκετά τραγούδια.

<br />

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις σε τηλεοπτικές κάμερες ή δημοσιογράφους. Σύμφωνα με πληροφορίες προς το παρόν αναμένεται να τοποθετηθεί για την υπόθεση αποκλειστικά μέσω του δικηγόρου του.