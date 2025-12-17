Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην οποία συμμετείχαν 418 σύνεδροι (Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι).

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ και συγκεκριμένα του Υπουργού κ. Θ. Λιβάνιου και των υφυπουργών κ.κ. Β. Χαραλαμπογιάννη και Β. Σπανάκη, παρουσιάστηκαν οι θέσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ όσον αφορά το κείμενο του σχεδίου του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Επί του σχεδίου αυτού τοποθετήθηκαν όλες οι παρατάξεις που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ενώ στη συνέχεια διενεργήθηκε ψηφοφορία, η οποία αφορούσε την πρόταση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Από την ψηφοφορία αποχώρησαν τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας (Χ. Δούκας), καταψήφισαν τα μέλη της Λαϊκής Συσπείρωσης και υπερψήφισαν τα μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (Λ. Κυρίζογλου).

Η πρόταση της Διοίκησης έλαβε 281 ψήφους επί συνόλου 418 εγγεγραμμένων συνέδρων.