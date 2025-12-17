Ο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με την παράταξη του Χάρη Δούκα να αποχωρεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν χτες γαλάζιοι δήμαρχοι με τους κ.κ. Λιβάνιο και Σκρέκα και επεσήμανε ότι εκείνος και η παράταξή του δεν θα γίνουν «συνένοχοι».

Στην ανάρτησή του επισημαίνει: «Εγκώμιο στη σοβαρότητα… Χθες το πρωί όλοι οι δήμαρχοι – και οι γαλάζιοι – έξω από την Βουλή διεκδικούσαμε πόρους για τους δήμους. Χθες το απόγευμα οι γαλάζιοι δήμαρχοι συναντήθηκαν με Θ. Λιβάνιο και Κ. Σκρέκα στα γραφεία της ΝΔ. Και σήμερα το πρωί ψήφισαν να δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για την οικονομική ασφυξία των δήμων.

Εμείς επισημάναμε τους κινδύνους, καταθέσαμε προτάσεις. Όμως συνένοχοι δεν θα γίνουμε. Αποχωρήσαμε. Καλές γιορτές…»