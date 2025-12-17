Αιχμές προς την παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», που επέλεξε τον Δημήτρη Μπίρμπα, πρώην δήμαρχο Αιγάλεω και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσει στην έκτακτη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τις προτεινόμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, τη στιγμή που ήταν «ο εμπνευστής της απλής αναλογικής», άφησε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

«Είναι σαν να βάλω εγώ ένα ταμπελάκι που να λέει: “θέλεις να χάσεις κιλά, ρώτα με πώς”. Ε, δεν γίνεται πιστευτό», είπε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, αυτή η αξιοπιστία κρίθηκε το 2019 – 2023, όταν πολλοί Δήμοι κλήθηκαν να διαχειριστούν πανδημία, ΕΣΠΑ, φυσικές καταστροφές και άλλα σοβαρά προβλήματα, χωρίς να έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

«Ο Βασίλης Μαυρής στην Ορεστιάδα κέρδισε από την πρώτη Κυριακή και δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία εδρών. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη Θεσσαλονίκη, είχε πέντε στους 49 δημοτικούς συμβούλους. Ηταν αυτό δημοτική Αρχή; Αυτό το σύστημα ήταν πρωτοφανές: άμεση εκλογή δημάρχου σε σύστημα δύο γύρων με το 50% και την ίδια στιγμή απλή αναλογική στις έδρες».

Επιμένει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου ο Θ. Λιβάνιος

Ο κ. Λιβάνιος υπεραμύνθηκε του προτεινόμενου εκλογικού νόμου, χαρακτηρίζοντας ψευδεπίγραφο το επιχείρημα ότι ο δεύτερος γύρος προσθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση.

«Θα έλεγα ότι πολλές φορές τη θολώνει», σχολίασε, τονίζοντας ότι η πραγματική βούληση εκφράζεται την πρώτη Κυριακή, «όταν υπάρχει πλήρης συμμετοχή, όταν όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και δεν έχουν μεσολαβήσει συναλλαγές μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής».

Σημείωσε ότι ο δεύτερο γύρος έχει παραδοσιακά μικρότερη συμμετοχή. «Αρα, δεν είναι αντιφατικό να θεωρούμε μία εντολή που δίδεται από λιγότερους, ισχυρότερη;», ρώτησε.

Νέος κύκλος προσλήψεων

Ο υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στο προσωπικό των Δήμων, είπε ότι εφέτος δόθηκαν περισσότερες εγκρίσεις προσλήψεων στην Αυτοδιοίκηση και στις μη ανταποδοτικές υπηρεσίες, ενώ γίνεται τιτάνιος αγώνας να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

«Στο κομμάτι των μη ανταποδοτικών υπηρεσιών εγκρίνεται το σύνολο των αιτημάτων για μόνιμες θέσεις. Και επειδή δεν το έχουν αντιληφθεί πολλοί», είπε ο υπουργός, «θα ανοίξουμε τις επόμενες ημέρες ειδικό κύκλο αιτημάτων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για ανταποδοτικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα στην καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και τους ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων)».