Το αύριο του εκλογικού συστήματος, έτσι όπως προκύπτει από τον υπό διαβούλευση Κώδικα Αυτοδιοίκησης της κυβέρνησης, περιέγραψε με μελανά χρώματα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που είναι σε εξέλιξη από ντο πρωί στην Αθήνα, μία μέρα μετά την μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση των αιρετών.

«Ο εκλογικός νόμος, που προβλέπει ο Κώδικας, είναι στα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας με μία διαδικασία νομικά έωλη», δήλωσε ο κ. Δούκας, τονίζοντας ότι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και η καθιέρωση ψήφου δεύτερης επιλογής – σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο – αλλοιώνει της αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου, την αντιπροσωπευτικότητα, και περιορίζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των δημάρχων, καθώς επιτρέπει εκλογή με ισχνές πλειοψηφίες απολύτως εξαρτημένες από την κυβέρνηση. «Επίσης», σημείωσε, «χτίζει ένα υπόβαθρο για ανάπτυξη αδιαφανών διεργασιών και χειραγώγηση του εκλογικού αποτελέσματος».

Σενάρια πρόωρων εκλογών και αποσταθεροποίηση

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε δε, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης προβλέπονται σενάρια πρόωρων εκλογών στους Δήμους.

«Δημιουργείται νομική φάση αποσταθεροποίησης των δημοτικών Αρχών μεσούσης της δημοτικής περιόδου», είπε, σημειώνοντας ότι η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ δεν νομιμοποιείται «… να αποφασίσει τέτοια πράγματα».

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, κατηγόρησε ορισμένους δημάρχους ότι «… κρύβουν την ανικανότητά τους πίσω από φωνές για υποχρηματοδότηση».

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, ο υπουργός «έπεσε σε μεγάλο φάουλ», ενώ κατήγγειλε ότι στον υπό διαβούλευση Κώδικα δεν αναφέρεται κάτι για το πιο σημαντικό κομμάτι της διεκδίκησης των δημάρχων: το οικονομικό.

«Θα βάλουμε υπογραφή σε έναν Κώδικα με κενό άρθρο;»

«Το υπουργείο μας καλεί να συζητήσουμε σήμερα χωρίς να ξέρουμε τι λέει για το υπαρξιακό μας ζήτημα και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ το μόνο που είπε νωρίτερα είναι ότι εκκρεμεί το άρθρο για τους ΚΑΠ (σ.σ. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). Θα δώσουμε σήμερα λευκή επιταγή στην κυβέρνηση χωρίς να ξέρουμε αν θα αυξηθούν οι πόροι; Θα βάλουμε υπογραφή σε έναν Κώδικα με κενό άρθρο;», αναρωτήθηκε ο κ. Δούκας, και κάλεσε τον υπουργό να απαντήσει αν οι Δήμοι θα έχουν οικονομικές δυνατότητες ή θα πάθουν «οικονομική ασφυξία».

Ακόμη σημείωσε ότι σε κανένα σοβαρό ζήτημα ο Κώδικας δεν προβλέπει τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, με αποκορύφωμα τα χωροταξικά ζητήματα.