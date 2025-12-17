Τρομακτική είναι η έκρηξη στα παράνομα τυχερά παιχνίδια. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έχει εντοπίσει 11.000 ιστοσελίδες (domains) με παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Τα στοιχεία αυτά έγιναν γνωστά από τη διοίκηση της ΕΕΕΠ υπό τον νέο πρόεδρο της Αντώνη Βαρθολομαίο.

Μπλοκαρισμένες 11.000 ιστοσελίδες

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης της διοίκησης με τους δημοσιογράφους, στελέχη της διοίκησης της ΕΕΕΠ έκαναν γνωστό πώς έχουν μπλοκαριστεί 11.000 ιστοσελίδες με παράνομα τυχερά παιχνίδια. Η ΕΕΕΠ με δεδομένο ότι κάθε μήνα ανοίγουν 10.000 domains στο διαδίκτυο συζητά τη συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την πρόσβαση σε αυτό το μητρώο ώστε να ελέγχει ποιες από αυτές τις ιστοσελίδες αφορούν τον παράνομο τζόγο.

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ το μέγεθος του παράνομου στοιχηματισμού και των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών, ως επί το πλείστον διαδικτυακά, παραμένει τα τελευταία χρόνια στο ύψος των 1,6 με 1,7 δισ. ευρώ, με μικρή τάση υποχώρησης.

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών αλλά και της εφαρμογής μέτρων για το υπεύθυνο παιχνίδι. «Η θωράκιση ευαίσθητων ομάδων και ιδίως των ανήλικων», είναι στους στόχους του στρατηγικού σχεδίου 2026 -2030 της ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Όπως τονίστηκε ένα στα τρία παιδιά ηλικίας 16 ετών έχουν παίξει στο διαδίκτυο παράνομα τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με ευρωπαϊκή μελέτη.

Νομοσχέδιο για τυχερά παιχνίδια και καζίνο

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ έκανε γνωστή την απόφαση της Εποπτικής Αρχής για τη θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που ουσιαστικά θα βάζει τάξη στα τυχερά παιχνίδια.

Ανάμεσα στις διατάξεις που εισηγείται προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη είναι η ΕΕΕΠ να αποκτήσει πιο αποτελεσματικές, πιο παρεμβατικές δυνατότητες. Ως παράδειγμα η διοίκηση έφερε τη δυνατότητα της άμεσης παύσης διαφημίσεων για παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παράνομων παιχνιδιών συμμέτοχοι είναι και οι νόμιμα αδειοδοτημένοι πάροχοι, σημειώνουν τα στελέχη της Επιτροπής.

Πέραν αυτών, η ΕΕΕΠ τονίζει και την ανάγκη της χωροθέτησης αλλά και της θέσπισης ενός πιο σαφούς πλαισίου για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των καζίνο. Σύμφωνα με τα στελέχη της Εποπτικής Αρχής τα ITC με καζίνο (Ολοκληρωμένα Τουριστικά Συγκροτήματα) κινούνται σε μεγάλο βαθμό ωριμότητας και υπευθυνότητας. Ειρήσθω εν παρόδω η διοίκηση της Επιτροπής προσδιορίζει τη λειτουργία των δύο ITC του Ελληνικού και του Αμαρουσίου το 2028.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές που φέρνει η ΕΕΕΠ επιδιώκεται η χωροθέτηση των καζίνων στην Ελλάδα. Τα ITC αποδεδειγμένα αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης των περιφερειών και δήμων.

Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα καζίνο, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση αποσκοπεί ώστε περάσουν άδειες στο καθεστώς της παραχώρησης, καθώς αυτές έχουν μείνει σε παλαιότερα πλαίσια εκείνα του αορίστου χρόνου. Η ανάγκη αυτή προέκυψε επίσης και από τις τελευταίες εξελίξεις με τα καζίνο της Πάτρας, της Κέρκυρας και της Θράκης. Η άδεια του πρώτου έχει ανακληθεί, το δεύτερο καζίνο βρίσκεται στη φάση της ρύθμισης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού κανονισμού, ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει και με το τρίτο καζίνο.

Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος, σημείωσε ότι διεθνώς η βιομηχανία του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων παιχνιδιών βρίσκεται πιο μπροστά από τις εποπτικές αρχές. Σύμφωνα με τον ίδιο η αύξηση του παράνομου τζόγου οφείλεται και στην υπερρύθμιση της αγοράς. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Η ΕΕΕΠ επενδύει σε τεχνολογικά εργαλεία για: data analytics, real-time monitoring, αυτοματοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης και χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων.

«Η τεχνολογία καθιστά την εποπτεία πιο αποτελεσματική, γρήγορη και αξιόπιστη», σημειώνουν στελέχη της Εποπτικής Αρχής, η οποία παράλληλα προχωρά στην οργανωτική ανασυγκρότηση της με την αναδιάρθρωση της δομής και με την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού.

Πηγή: ot.gr