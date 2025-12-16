5 το πρωί: Το μαχαίρωμα στην Κυψέλη – Το κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες – Οι συζητήσεις για την Ουκρανία
Μαθήτρια του 60ου Γυμνάσιο Αθηνών μαχαιρώθηκε μέσα στην τάξη από συμμαθήτριά της, σε ένα ακόμα περιστατικό που καταδεικνύει την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων.
1
Ανησυχητική έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων
- Αυξάνονται τα περιστατικά: Μαθήτρια στο 60ο Γυμνάσιο Αθηνών μαχαιρώθηκε μέσα στην τάξη από συμμαθήτριά της, αναδεικνύοντας την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και την παρουσία ξυλοδαρμών, εκβιασμών και bullying στα social media.
- Βεβαρημένο παρελθόν της δράστιδος: Η μαθήτρια που προκάλεσε το επεισόδιο είχε προηγουμένως εκδιωχθεί από άλλο σχολείο λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και χρήσης μαχαιριού
- Σοκαριστικά νούμερα τραυματισμών: Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, περισσότερα από 3.000 παιδιά φτάνουν ετησίως σε παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω βίας μεταξύ ανηλίκων, με 1.000 να έχουν τραυματιστεί μέσα σε σχολεία – αριθμός που μπορεί να φτάνει έως και τις 5.000, περιλαμβάνοντας ακόμα και παιδιά 10-11 ετών.
2
Νέο κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες - Πυρετώδεις συζητήσεις στα μπλόκα
- Το κάλεσμα: Να προσέλθουν άμεσα σε διάλογο με την κυβέρνηση κάλεσε εκ νέου τους αγρότες ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, με δηλώσεις του το απόγευμα της Δευτέρας. «Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσιάρας.
- Οι συζητήσεις: Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν έντονες συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρίσκονται στα μπλόκα, καθώς ξεκίνησαν άμεσα διαβουλεύσεις για το πώς θα κινηθούν τις επόμενες μέρες και για τη στάση που πρόκειται να κρατήσουν απέναντι στην κυβέρνηση.
- Οι δηλώσεις: Την ίδια ώρα, αγρότες μιλώντας στο «Βήμα» ανέφεραν ότι δεν άκουσαν κάτι καινούργιο από τον αρμόδιο υπουργό. Μάλιστα, σημειώνουν πως μέχρι να έχουν στα χέρια τους κάτι χειροπιαστό δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε σε διαπραγματεύσεις.
3
Λυμένο το 90% των θεμάτων για την Ουκρανία - «Αγκάθι» το εδαφικό
- Οι διαπραγματεύσεις: Eν αναμονή ανακοινώσεων και εξελίξεων σχετικά με τις συζητήσεις στο Βερολίνο για το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα μάλιστα με το BBC, το 90% των ανοιχτών θεμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει πλέον συμφωνηθεί.
- Η συνεργασία Βερολίνου – Κιέβου: Παράλληλα, σχέδιο δέκα σημείων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και ευρύτερα στην οικονομία παρουσιάστηκε κατά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο Βερολίνο.
- Η στάση των Ουκρανών: Την ίδια ώρα, τα τρία τέταρτα των Ουκρανών απορρίπτουν το ενδεχόμενο μεγάλων εδαφικών παραχωρήσεων σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, ενώ μόλις το 9% των πολιτών της χώρας επιθυμεί τη διενέργεια εκλογών πριν από τη λήξη των μαχών.
4
Τραγωδία στο Χόλιγουντ: Υποπτος για τη δολοφονία του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ ο γιος τους
- Νέο πλήγμα στο Χόλιγουντ: Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες με τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον γιο τους, Νικ, ως βασικό ύποπτο.
- Προβλήματα εθισμού του φερόμενου ως δράστη: Ο Νικ Ράινερ είχε ιστορικό εθισμού και άστεγης ζωής, αλλά είχε απεξαρτηθεί και συνεργαστεί με τον πατέρα του στην ταινία «Hey Charlie», η οποία βασίζεται σε ημι-αυτοβιογραφικά γεγονότα σχετικά με τον εθισμό και την ανάρρωση.
- Θεραπευτική συνεργασία πατέρα-γιου: Ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει ότι η διαδικασία της ταινίας ήταν θεραπευτική για την οικογένεια, βοηθώντας τους να επεξεργαστούν παλιά τραύματα και να ενισχύσουν τη σχέση τους.
5
Μακελειό στο Σίδνεϊ
- Τρομοκρατική επίθεση στη Μποντάι: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες από επίθεση σε εορτασμό της Χανουκά στο Σίδνεϊ, με αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία δύο χρόνια στην Αυστραλία.
- Ήρωας της επίθεσης: Ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ αφοπλίσε έναν από τους δράστες, τραυματίστηκε από σφαίρες και νοσηλεύεται, με την πράξη του να αναγνωρίζεται διεθνώς ως γενναία.
- Στήριξη και αναγνώριση: Δημιουργήθηκε εκστρατεία GoFundMe που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. αυστραλιανά δολάρια για τον Άχμεντ, ενώ η κοινωνία και πολιτικοί από όλο τον κόσμο τον αποκαλούν ήρωα για τη διάσωση αθώων ζωών.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.