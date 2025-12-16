Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
5 το πρωί: Το μαχαίρωμα στην Κυψέλη – Το κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες – Οι συζητήσεις για την Ουκρανία
5 το πρωί: Το μαχαίρωμα στην Κυψέλη – Το κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες – Οι συζητήσεις για την Ουκρανία

Μαθήτρια του 60ου Γυμνάσιο Αθηνών μαχαιρώθηκε μέσα στην τάξη από συμμαθήτριά της, σε ένα ακόμα περιστατικό που καταδεικνύει την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων.

1

Ανησυχητική έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων

2

Νέο κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες - Πυρετώδεις συζητήσεις στα μπλόκα

3

Λυμένο το 90% των θεμάτων για την Ουκρανία - «Αγκάθι» το εδαφικό

4

Τραγωδία στο Χόλιγουντ: Υποπτος για τη δολοφονία του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ ο γιος τους

  • Νέο πλήγμα στο Χόλιγουντ: Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες με τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον γιο τους, Νικ, ως βασικό ύποπτο.
  • Προβλήματα εθισμού του φερόμενου ως δράστη: Ο Νικ Ράινερ είχε ιστορικό εθισμού και άστεγης ζωής, αλλά είχε απεξαρτηθεί και συνεργαστεί με τον πατέρα του στην ταινία «Hey Charlie», η οποία βασίζεται σε ημι-αυτοβιογραφικά γεγονότα σχετικά με τον εθισμό και την ανάρρωση.
  • Θεραπευτική συνεργασία πατέρα-γιου: Ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει ότι η διαδικασία της ταινίας ήταν θεραπευτική για την οικογένεια, βοηθώντας τους να επεξεργαστούν παλιά τραύματα και να ενισχύσουν τη σχέση τους.
5

Μακελειό στο Σίδνεϊ

  • Τρομοκρατική επίθεση στη Μποντάι: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες από επίθεση σε εορτασμό της Χανουκά στο Σίδνεϊ, με αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία δύο χρόνια στην Αυστραλία.
  • Ήρωας της επίθεσης: Ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ αφοπλίσε έναν από τους δράστες, τραυματίστηκε από σφαίρες και νοσηλεύεται, με την πράξη του να αναγνωρίζεται διεθνώς ως γενναία.
  • Στήριξη και αναγνώριση: Δημιουργήθηκε εκστρατεία GoFundMe που συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. αυστραλιανά δολάρια για τον Άχμεντ, ενώ η κοινωνία και πολιτικοί από όλο τον κόσμο τον αποκαλούν ήρωα για τη διάσωση αθώων ζωών.
